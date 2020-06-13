EBA TV’de yeni yaz tatili kuşağı

Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV’yi ayarlamak için çaba sarf eden, tüm meslektaşları gibi okullar kapalı olsa da öğrencilerinden kopmayan öğretmenlere “gerçek zarafetin zor zamanlarda ortaya çıktığını” belirterek teşekkür etti.

Öğretmenlerin, uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler için önerilerini istemesi üzerine Selçuk, “Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak” ifadesini kullandı. Selçuk, çocukları, evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine işaret ederek hangi yaşta, hangi etkinliklerin yapılabileceğine ilişkin kaynaklar hazırladıklarını ve bunları paylaşacaklarını belirtti.



Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Selçuk, “29 Haziran’da EBA TV’de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak” bilgisini paylaştı. Etkinliğe katılan Vali Enver Ünlü de kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi vererek, Iğdır’a 12 derslikli yeni bir okul yapılacağını açıkladı. Okulun yapımı için girişimde bulunan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk’u açılışa davet etti.