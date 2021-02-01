EBA TV’den 10 bin ders rekoru

29 Ocak 2021’e kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı. Üç kanalda toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldı ve devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA Televizyonu’nun kendi alanındaki rekorunu, “Bugün (pazar) EBA TV 10 bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz” sözleriyle duyurdu. Selçuk, tüm gönüllü meslektaşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Selçuk, paylaşımına “167 EBA Mobil Destek Aracı ile 142 bin km yol katettik. EBA Mobil Destek araçlarımızla 2432 yerleşim yerinde 38 bin 39 çocuğumuza ulaştık” bilgilerinin yer aldığı video animasyon ekledi.