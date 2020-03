EBA uzaktan eğitim nedir? Nasıl olacak? EBA şifresi alma

Corona virüsü Türkiye'yi tehdit ederken hükümet önlem için okulları 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil etti. 23 Mart'tan sonra ise öğrenciler EBA üzerinden uzaktan eğitim alacaklar. Şimdi sıklıkla sorulan soru şöyle EBA uzaktan eğitim nedir? Nasıl olacak? İşte detaylar...

EBA NEDİR?

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Bu platformun amacı; okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve doğru e-içerikler sunmak için oluşturulup geliştirilmeye devam etmektedir.

ÖĞRENCİ OLARAK EBA’YA NASIL GİRİŞ YAPABİLİRİM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle. “EBA Giriş” ekranına yönlendirileceksin. Açık Öğretim öğrencisiysen Öğrenci → Açık Öğretim yolunu izle.

EBA ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

“EBA Giriş” ekranında Öğrenci → EBA yolunu izle.

Açılan ekranda yer alan “Şifremi Unuttum” linkine tıkla.

TC Kimlik Numaranı gir.

Bir doğrulama yöntemi seç.

e-Postayı seçtiysen:

Sisteme kayıtlı e-posta adresini gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı e-posta adresin yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

e-Postana gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla.

Cep telefonunu seçtiysen:

Sisteme kayıtlı cep telefonu numarasını gir ve “Gönder” butonuna bas (Sisteme kayıtlı cep telefonu numaran yoksa öğretmeninden veya velinden tek kullanımlık şifre edinerek ve “Öğrenci olarak EBA şifremi nasıl oluştururum” bölümünden yardım alarak şifreni yeniden oluşturabilirsin).

Cep telefonuna gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Yeni şifreni belirle ve “Kaydet” butonuna tıkla

BAKAN SELÇUK, KORONAVİRÜS'E KARŞI EĞİTİM ALANINDA ALINAN TEDBİRLERİ AÇIKLADI

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda alınan kararların teknik detaylarını paylaştı. Toplantıda, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ne kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını anımsatan Selçuk, "Sağlık Bakanlığımızın, salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirleriyle tüm dünyaya örnek olabileceğimiz Millî Eğitim Bakanlığının ücretsiz olarak sunduğu uzaktan öğrenme sistemiyle dünyada ilk kez ulusal ölçekte özel olarak hazırlanan televizyon ve internet ders programlarıyla model ülke olmaya hazırdır." diye konuştu.



Selçuk, 16-30 Mart'taki 2 haftalık tatilde öğrencilerden ilk bir haftayı evlerinde istirahat ederek geçirmelerini rica etti. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren sunacakları alternatifler üzerinden, evdeki uzaktan eğitim süreçlerinin başlayacağını anımsatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elazığ depremi sonrasında depremzede öğrencilerimizin telafi eğitiminde büyük kolaylıklar sunan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tümüyle yenilenen yüzüyle bu süreçte de önemli bir rol üstlenerek ders ortamını evlere taşıyacak ve bu konuda öğrencilerimizin eğitiminin uzaktan eğitimle sürmesini sağlayacak. Bu kapsamda, ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda haftalık ders programları yeniden yapılandırılarak EBA ile internet üzerinden ve TRT aracılığıyla da televizyon ekranlarından gerekli telafi eğitimi desteği sunulacak. Bununla ilgili olarak hangi teknolojiyle hangi içeriği hangi şekilde vereceğimize ilişkin bir altyapı hazırladık. Öğretim kademelerine göre hangi araç, internet mi, televizyon mu, diğer kanallar mı, tam gün mü, yarım gün mü, 24 saat mi, senkron mu, asenkron mu olacak bunlarla ilgili de tüm altyapı hazırlıklarımız tamamlanmış vaziyette. Bunu sizlerle de paylaşacağız. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, EBA Akademik Destek platformu üzerinden, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında merkezi sınava hazırlanan öğrencilerimiz de yine EBA üzerinden sunduğumuz ücretsiz destek aracılığıyla hazırlıklarına devam edebileceklerdir. EBA kullanımında bütün operatörlerden ücretsiz 3 GB internet erişimi imkanı sağlandığını buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz."



Selçuk, bakanlık uzmanları tarafından uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili tüm aşamaların en ince detaylarına kadar çalışılarak, öğrencilerin hizmetine hazır hale getirildiğini dile getirdi. Veliler ve öğrencilerin tüm bu süreçte neler yapacaklarını Eğitim Bilişim Ağı, "eba.gov.tr" ve bakanlığın internet sitelerinden takip edebileceklerini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: "İlkokul 1. sınıftan lise 12. sınıfa kadar tüm eğitim kademesindeki öğrencilerimiz için uzaktan eğitim içeriklerimiz hazırlanmıştır. Öğrencilerimiz normal eğitim temposunda teknik imkan ve tercihleri doğrultusunda isterlerse gerek televizyonlardan gerekse de internet bağlantılı mobil cihaz veya bilgisayarlarından derslerine devam edebilirler. TRT kanallarındaki ders anlatım programlarıyla ilgili tüm detaylar "eba.gov.tr" internet adreslerinden ayrıca duyurulacaktır. İnternet ortamında ise EBA Platformumuzdan tüm öğrencilerimiz hizmet almaya, kendi öğretmenleri ve sınıf grupları ile iletişim kurmaya devam edebilecekler. Kişiye özel, akıllı sistemimizle zengin ve etkileşimli dijital eğitim içeriklerimiz okullara olan ihtiyacı tatil sürecinde en aza indirecek şekilde hazırdır. Bu içeriklere erişecek herkese de ücretsiz internet sağlanmıştır. Ayrıca, tüm sınıflar düzeyinde zorunlu tatil tamamlandığında yüz yüze telafi programları da uygulanacaktır."



Selçuk, bu süre zarfında bütün okullarda eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı olarak uygulanan dezenfeksiyon çalışmalarının yoğunlaştırılmış bir program çerçevesinde detaylı olarak gerçekleştirileceğini ifade etti. Geçen hafta bütün okullarda bu tür çalışmaları hayata geçirdiklerini, tatil sürecinin bu yönde yeni bir imkan doğuracağına dikkati çeken Selçuk, öğretmen ve yardımcı personellerin de uzaktan öğrenme yöntemiyle salgın hastalıklara karşı koruyucu ve önleyici tedbirlerle ilgili mesleki gelişim programına katılımlarının sağlanacağını aktardı. "Milli Eğitim Bakanlığı, yeni tip korona virüse karşı tedbirlerini üç aşamalı olarak hayata geçirdi." diyen Selçuk, şunları söyledi: "Okullarda ve sosyal medyada bilgilendirme çalışmaları yaptık. Ailelere birtakım bültenler gönderildi. Eğitim dışı saat ve günlerde eş zamanlı hijyen çalışmaları yapıldı. Her zaman ve her yerden ücretsiz olarak erişilebilen uzaktan eğitim altyapısı hazırlandı. Öğrenci, öğretmen ve velilerimizin uzaktan eğitim sürecini rahat bir şekilde geçirebilmesi için 444 0 632 numaralı MEBİM Çağrı Merkezi üzerinden 7 gün 24 saat destek ve yönlendirme hizmeti sunmaya devam edeceğiz. Bu süreçte en önemli görev hiç şüphesiz ebeveynlerimize düşüyor. Evlatlarımızın sağlığı için önce kendi sağlımıza dikkat etmemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan uyarı ve tavsiyeleri dikkate almamız gerekiyor. Başta da söylemiş olduğum gibi bu konuda çocuklarımızın önümüzdeki bu ilk bir haftayı evlerinde istirahat edip, dinlenerek, kitap okuyup, müzik dileyip, bireysel spor ve sanat çalışmaları yaparak, hobileriyle ilgilenerek vakit geçirmelerini rica ediyoruz. Okuma becelerini geliştirecek çocuk edebiyatı örneklerini okumaları bizim açımızdan çok önemli. 23 Mart haftasında uzaktan eğitime başlarken teknik detaylar konusunda ailelerimizi ayrıca bilgilendireceğiz. Bütün bu yapmaya çalıştığım açıklamalar önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde sizlerle paylaşılacak." Selçuk, çocukların eğitimlerinin aksamaması için ne tür tedbirler gerekiyorsa fazlasıyla aldıklarını, karşılaşabilecekleri muhtemel durumlara ilişkin de senaryolarının hazır olduğunu, toplumun desteğini beklediklerini sözlerine ekledi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, alınan kararların teknik detaylarını paylaştıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel okulların durumunun sorulması üzerine Selçuk, tatil tedbirinin, çocukların okullarda toplu bulunmasının engellenmesi amacıyla alındığını belirterek, dünyanın birçok ülkesinde, ülke çapında okulların çok uzun süre tatil edilmesinin söz konusu olduğu bir dönemde elbette özel okullardaki öğrencilerin de bu durumla birebir karşılaşacaklarını söyledi. Bakan Selçuk, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ana sınıflar ve kreşler için de aynı şey (tatil) söz konusu." dedi.



"Bütün toplumun desteğini bekliyoruz"

"Bu tatilde özellikle çalışan velilerin çocuklara kimin bakacağı konusunda endişeleri var. Bu konu Külliye'deki toplantıda gündeme geldi mi?" sorusu üzerine, Selçuk, konunun, Milli Eğitim Bakanlığı çerçevesinde tüm ülkeyi etkilediğini vurguladı. Ziya Selçuk, "Daha önce ara tatillerle ilgili velilerin gösterdiği hassasiyet ve çocukların hastalanmamaları, sağlıkları için, bizim de kontrolümüzün dışında olagelen bir küresel hastalığın kontrol edilebilmesi için bu tür bir çalışma ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaçtan dolayı da bu uygulamaya geçmek durumunda kaldık. Bütün toplumun desteğini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Uzaktan eğitim süresinin daha sonra uzatılıp uzatılmayacağına ve durumun sınavları etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin soruya karşılık Selçuk, şöyle devam etti: "Öğrencilerin sınavları dahil hiçbir şekilde mağdur olmamaları için gereken her türlü senaryolar hazır. A, B, C senaryosu olursa öğrencilerimiz ne şekilde etkilenir ve onların olumsuz etkilenmemesi için ne türlü tedbirleri alırız, bu konuyla ilgili bütün paketimiz hazır. Bu paketi Külliye'deki toplantıda sunma imkanımız oldu. Duruma göre, Bilim Kurulunun ulusal ölçekte tavsiyeleri var, bu Kurula da danışarak, diğer hususları da dikkate alarak zamanı geldiğinde bu konularla ilgili açıklamalar yaparız." şeklinde konuştu.



EBA Akademik Destek'in özel okullara açılması konusuna bakılacak

Özel okula giden öğrencilerin Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) dahil olup olmadıkları sorusu üzerine Selçuk, EBA Akademik Destek Programı'na özel okuldaki sadece 11-12. sınıfların dahil olmadığını, diğer sınıfların tamamının buradan eğitim alabileceklerini belirterek, "O konuyla ilgili de ne yapabiliriz bir bakalım." diye konuştu. Selçuk, özel eğitim kurumlarına ilişkin bir başka soruya da "Tüm toplumun bir şekilde hareketliliğini azaltmak ve hastalığın yayılımını engellemek için bu tür bir çalışma tedbir listesi hazırlandı. Her bir çocuğumuzun korunması bizim için çok önemli bir vazife, onlar da bu işin içinde." yanıtını verdi.



Öğretmenler ara tatilde okula gitmeyecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, tatil süresince öğretmenlerin okula gidip gitmeyecekleri sorusu üzerine, olağan uygulamada okul tatilken öğretmenlerin okullarda bulunduklarını hatırlattı. Selçuk, "Ancak bu durum olağanüstü bir durum. Öğretmenlerimizin okullarda ara tatilde bulunmalarını beklemiyoruz, onların da evlerinde olmasını bekliyoruz ve acil bir durum olmadıkça da şehir dışına çıkmamalarını öneriyoruz." diye konuştu.



"Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var"

Ziya Selçuk, "Uzaktan eğitim için yeni bir kanal mı olacak, mevcut kanallar üzerinden mi yapılacak?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Uzaktan eğitim, mevcut kanallar üzerinden değil, yeni birkaç kanal üzerinden olacak, öğrencilerin sabahçı ve öğlenci olarak sınıf seviyesine göre planlanmış bir çizelgeye uyacağı, bu çizelge doğrultusunda derslerini belirlenen saatlerde izleyebileceği birkaç kanaldan söz ediyoruz. Bu konu, mevcut kanalların içine araya sıkıştırılmış bir ders olarak değil, 24 saatlik, yarım günlük ya da sınıf seviyelerine göre belirli programları yapılmış bir plan dahilinde." Bununla ilgili çok ayrıntılı teknik bilgileri kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Bakan Selçuk, şöyle devam etti: "Ama uzaktan öğretim ne demek? Bunun yanıtını paylaşabilmek için söylüyorum, örneğin ilkokul öğrencilerimiz, bu bahsettiğim televizyon kanallarından Eğitim Bilişim Ağı'ndan yararlanacaklar. Birtakım canlı anlatımlar var, bazı video kütüphanelerinden seçilmiş videolar var. Yarım gün ya da tam gün izlenebilecek içerikler var. Bizim bütün içeriklerimiz senkron ya da asenkron olarak düzenlenmiş vaziyette. Ortaokula ya da liseye geçtiğimizde hangi platformda izleyecekleri, televizyon kanalları mı, internet mobil cihazları mı vesaire, bunlarla ilgili bu çizelgede hepsi içerikleriyle beraber var. 7/24 mü yarım gün mü? Nasıl değişiyor ona göre listeler var. Senkron mu asenkron mu? Bunu da burada tanımlıyoruz, ayrıntısını paylaşacağız."



"Uzaktan eğitimde öğretmenleri tarafından denetim mekanizması olacak mı?" sorusuna Selçuk, "Bunlar, çok teknik ayrıntı. Çalıştık ödevimizi. Burada önemli olan denetim değil, önemli olan öğrenme." yanıtını verdi. Selçuk, "Ücretli öğretmenler girdikleri ders saatlerine göre maaş alıyorlar. Bu durumda nasıl maaş alacaklar? Bir yardım mı olacak?" sorusunu yanıtlarken, bu konuların bürokratik ayrıntılar olduğunu belirterek, hiç kimseyi mağdur etmeyecek şekilde önlemlerin alınacağını bildirdi. Bir başka soruya karşılık da Ziya Selçuk, pazar günü öğretmenler için ÖSYM tarafından yapılacak Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına ilişkin sürecin büyük ölçüde tamamlandığı için iptalinin söz konusu olmadığını kaydetti. Bakan Selçuk, "Özellikle memur velilere bir idari izin verilmesi konusu toplantıda konuşuldu mu?" sorusu üzerine, "Şu anda o tür bir açıklama yok." ifadesini kullandı.