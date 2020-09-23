EBA yetmedi

Koronavirüs salgını nedeniyle 2019-2020 eğitim öğretim yılı mart-haziran ayları arasında EBA üzerinden yapıldı. İlk uygulanmaya başlandığı 23 Mart haftası öğrenciler, yoğunluk nedeniyle EBA’ya girememiş, sistem çökmüştü. Aradan 6 ay geçti, önceki gün 2020-2021 eğitim öğretim yılı başladı.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitim alırken, ilkokuldan liseye tüm kademelerde EBA üzerinden eğitime geçildi. Ancak EBA’ya girmek isteyen öğrenciler, yine ekranda “Çok kalabalık” anlamına gelen “Şu an yüz binlerce öğretmen ve öğrenci EBA’da. Yoğunluk yüzünden sorun yaşamış olabilirsin! Bu süreçte EBA TV kanallarımız yanında...” mesajıyla karşılaştı.

Kapasite yetersiz

Nisanda MEB’in yaptığı açıklamada EBA’nın aynı anda 260 bin kullanıcıya hizmet verebildiği kaydedilmiş, ilk etapta 5 milyon kullanıcıya hizmet edecek altyapıya kavuşması için teknik çalışmalara hız verildiği belirtilmişti.

Eylülün ilk haftalarında yapılan açıklamalarda da EBA’nın teknik kapasitesinin 4 kat artırıldığı, anlık kullanıcı sayısının 5 milyon ziyaretçiye cevap verecek şekilde tasarlanmasının hedeflendiği duyuruldu. Bu durumda EBA, anlık 1 milyon kullanıcıya hizmet verebiliyor. İlk ve ortaöğretimde 18 milyon öğrenci, 1 milyon da öğretmen bulunuyor. EBA’nın kapasitesinin çok üzerinde kullanıcı var.

‘Güvenlik için sorun’

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “16 Mart’tan bugüne hem yüz yüze eğitimin başlaması hem de uzaktan eğitimde yaşanan sorunların ve eksiklerin giderilmesine ilişkin MEB’in hazırlıklı olmadığını defalarca ifade ettik. Yaşadığımız her durum bu söylediklerimizin doğruluğunu bir kez daha kanıtlıyor” dedi. EBA’ya girişte sorun yaşandığı için okul idarecilerinin öğretmenlerden farklı çevrimiçi platformları kullanmalarını istediğini kaydeden Aydoğan, bu durumun öğretmen ve öğrencilerin güvenliği açısından çok ciddi bir sorun olduğuna değindi ve ekledi:

“Şimdiye kadar MEB’in hızlı bir şekilde lisanslı çevrimiçi güvenli platformlar temin etmesi gerekirdi. Cumartesi dahil yoğun bir ders programı var. Bu da öğrencilerin dikkat süresi, derse yoğunlaşması, öğretmenlerin öğrencilerle kurduğu iletişim açısından da problem. UNICEF’in raporlarına göre ülkemizde 6 milyon öğrenci uzaktan öğretime erişim için gerekli cihazlara ve fiziki altyapıya sahip değil.”

Geç saate kadar ders

EBA’da altyapının yeterli olmaması nedeniyle kimi okullarda müdürler öğretmenlere, geç saatlerde hatta hafta sonları dahi ders vermelerini ya da farklı platformlardan öğrencilere ulaşmalarını istiyor. Bu nedenle akşam 21.00’e ders koyan öğretmenler var.

Eğitim İş, MEB’e gönderdiği bir yazıyla bu konulardaki sorunlara değindi ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep etti. Öne çıkan sorunlar şöyle:

Okul idareleri, öğretmenlerden EBA dışı platformlardan da canlı ders işlemelerini talep ediyor.

Ders dağılımları yapılırken EBA TV yayın saatleri göz önüne alınmayarak bu imkândan yararlanmak isteyen öğrenciler ikilemde bırakılmakta.

Ders programları, günün ilk saatlerinde başlayıp gece vakitlerine kadar ulaşabiliyor. Bu durum öğrenci ve öğretmenler açısından gerek mesai kavramı ve saati gerekse pedagojik ve aile düzeni yönünden sorunlar oluşturabiliyor.

EBA dışı platformlara yönelik olarak idareler tarafından öğretmenin kişisel şifresi istenmekte ve ID numaraları okul sitesinde paylaşılmakta. Bu durum ilgili, ilgisiz kişilerin derslere katılabilmesi anlamına geldiği gibi öğretmen adına yapılacak girişlerle uygun olmayan yayınların yapılmasına da yol açabilmekte.

‘6 ayda, aynı yerde’

EBA’ya erişemeyen öğrenci, veli ve öğretmenler, sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler. Ortak görüş, 6 ay önce yaşanan sorunların devam ettiği ve MEB’in bu süre içerisinde gerekli çalışmaları yapmadığı yönünde:

Altyapı ancak 1 milyon kişinin bağlanmasını kaldırıyor. 18 milyon nasıl girecek?

Yarı çalışıyor yarı çalışmıyor. Özel okulda okuyan küçük oğlum Zoom’dan gayet güzel ders işlerken, devlet okulundaki büyük oğlum doğru dürüst bağlanamıyor.

Uzaktan eğitim rezalet. Yüz yüze eğitim aynı. Özel okullarda bile sınıflarda çok kişi var, denetleme yetersiz.

Çocuklar derse yoğunluktan giremiyoruz diye EBA’yı açmaktan vazgeçti. Ders bitene kadar girerim umuduyla 30 dakika boş ekranı beklediler.

Sistem çok yavaş. 30 dakikalık dersin, 10-15 dakikası, bazen tamamı sisteme girmeye çalışmakla geçiyor.

Sınıf öğretmeniyim. EBA’ya girmekte arkadaşlarım, öğrencilerim ve ben çok zorlandık. Giriş yapabildim ancak bu sefer de canlı dersimi başlatamadım. Uzaktan eğitimde dünya 2.’si bizsek 1. olanı düşünemiyorum.