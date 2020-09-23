EBA zoom nasıl indirilir? EBA Zoom uygulaması Türkçe oluyor mu?

Zoom uygulaması son zamanların en çok hakkında arama yapılan konularından biri olmuş durumda. Uzaktan eğitim için kullanılabilen zoom uygulaması ile ilgili araştırılan soruların cevaplarını derledik...



Zoom nasıl indirilir?



Zoom uygulamasını Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz. Program genel kullanımda ücretsiz ancak daha büyük toplantılar başlatmak gibi ek seçeneklere ücret ödemeniz istenebiliyor.

Zoom uygulaması internetli mi çalışıyor?



Zoom uygulaması güncellenmesi gereken bir uygulamadır. Özellikle öğretmenler, özel okullar ve kurslar tarafından yoğun olarak kullanılan uygulama internet ile çalışmaktadır. Zoom, bahar dönemine göre pek çok önlem alarak daha güvenli hale geldi. Bu nedenle en güncel uygulamanın kullanılması önemli. Aynı dikkat, Microsoft Teams gibi başka uzaktan çalışma ve görüntülü konuşma uygulamaları için de gösterilmeli.



Zoom uygulamasının özellikleri



Canlı bağlantı sırasında arkadaki görüntü önemlidir. Zoom veya Microsoft Teams gibi programlar yoluyla yapılan görüntülü video bağlantılarında, öncelikle öğrenciler sadece kendi öğretmeninden gelecek e-posta veya mesajdaki bağlantılara tıklamalıdır. Öğrenci, mümkünse yalnız olacağı ve sakin bir odadan katılmalı. Görüntülü konuşma sırasında görüntünün arka planında, yaşadığı yeri ve ailesi ile ilgili özel bilgileri açığa çıkarabilecek resimler olmamalı. Güvenlik açığı yaşanmaması için bu işlemler yapılmalıdır.

Güncel antivirüs yazılımı kullanın. 1 milyarı aşkın zararlı yazılım var ve bunlara her gün 350 bin yeni zararlı yazılım katılıyor. Hiçbiri iyi niyetli değil. Pandemi döneminde zararlı yazılım bulaştırmayı veya kimlik bilgisi elde etmeyi hedefleyen oltalama (phishing) çabaları çok fazla artış gösterdi. Güncel ve proaktif bir antivirüs veya internet güvenliği yazılımı, pek çok dertten uzak tutar. İnternette eğitimin keyfini güvenle sürmenize imkan tanır.

Zoom Türkçe nasıl yapılır?



Zoom uygulamasının Türkçe dil seçeneği bulunmamaktadır. Google Lens ile en azından geçici bir şekilde ayarlardaki yazıların Türkçe'ye çevrilerek kullanılabilir.