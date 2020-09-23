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23.09.2020 - 16:26 | | DHA

Ebe, tayin işlemi için gittiği Alanya'da koronavirüsten öldü!

Antalya’nın Alanya ilçesine tayin işlemleri için geldiğinde koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine hastanede tedaviye alınan ebe Şehri Kayhan (46), yaşamını yitirdi. Şehri Kayhan'ın cenazesi, memleketi Mersin'e uğurlandı.

Ebe, tayin işlemi için gittiği Alanya'da koronavirüsten öldü!

Samsun'un Çarşamba ilçesi Dikbıyık Aile Sağlığı Merkezi'nde ebe olarak görev yapan Şehri Kayhan, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tayinini istedi. 4 Eylül'de tayin izni için ilçeye gelen Şehri Kayhan, yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıkınca ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kronik astım hastası olan ve tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Şehri Kayhan, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Şehri Kayhan'ın cenazesi hastanede bulunan sağlık çalışanlarının düzenlediği uğurlama töreninin ardından dualarla defnedilmek üzere memleketi Mersin'e gönderildi.

3 çocuk annesi Kayhan'ın tayin hazırlığı yaptığı öğrenildi.

 

 

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