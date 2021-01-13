Eber Gölü'nde korkutan yangın! 8 bin dekar kamışlık alan zarar gördü

Alınan bilgiye göre, ilçelerin sınırları arasındaki Eber Gölü'nün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu jandarma, AFAD ile Bolvadin Belediyesi itfaiyesine bildirdi. Belediye itfaiye araçları bazı noktalarda çıkan yangına müdahalede bulundu. Bazı yerlerde ise göl zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı da yangına müdahale edilemedi.

İtfaiye ekipleri, gölde bazı noktalarda yangını kontrol altına alırken bazı kamışlık alanlar ise yanmaya devam ediyor.

"Burada ülkemizin değerleri gidiyor"

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eber Gölü'nde yaz aylarında 40-45 civarında küçük çaplı yangın çıktığını ancak son bir ayda üçüncü kez büyük çaplı yangının cereyan ettiğini söyledi.









1993 yılından itibaren Eber Gölü'nü yakından takip ettiğini dile getiren Erişmiş, şöyle konuştu:

"Gölü biyoçeşitlilik açısından ele aldığımız zaman burada 146 kuş türümüz var. Burada var olan ve göç etmeyen 40 yerli ırkımız bulunuyor. Bir çiftte saz kedisi var, onları da izlemedeyiz. Bu hayvanlar da yangının çıktığı bu bölgeye de çok yakın ve tedirgin olduk. Yine dünyada sadece burada bulunan bir kurbağa türümüzde var. Biyoçeşitliliğimize ciddi zarar veriyor."

Çıkan yangınlar için farklı düşüncelere sahip olduğunu aktaran Erişmiş, "Burada ülkemizin değerleri gidiyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Biraz vicdan diyoruz artık." dedi.

"Bu göl neden yakılıyor anlamıyoruz"

Bolvadin Belediyesi İtfaiye Müdürü Ümit Çınar da Eber Gölü'nün kamışlık alanlarının farklı noktalarında son günlerde çok sayıda yangın çıktığını vurguladı.

Yangınların neden çıktığı konusunun bilinmediğini aktaran Çınar, şöyle konuştu:

"İtfaiye olarak biz sürekli gölde çıkan yangınlara müdahale etmeye çalışıyoruz. Bugünkü yangında da kuzey güney istikametinde 4 kilometre uzunluğundaki alanda bir alev yumağı vardı. 7-8 bin dekar arazideki kamışların yandığını düşünüyoruz. Bazı yerlerde çıkan yangınlara da müdahale edemedik. Araçlarımız giremiyor ve can güvenliği sıkıntısı oluşuyor. Biz, bu göl neden yakılıyor anlamıyoruz. Pek çok insan buradan ekmek parası kazanıyor. Neden bunu yapıyorlar bir türlü anlamıyoruz"

Öte yandan 8 Aralık ile 12 Aralık'ta da Eber Gölü'ndeki kamışlık alanlarda yangın çıkmış 2 kilometrekareden fazla alan yanmıştı.