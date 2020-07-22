Edat, Bağlaç, Ünlem Özellikleri Ve Örnekler Üzerinden Konu Anlatımı

Türkiye bolca sınavların yapıldığı ülkelerden biridir. Özellikle sınavlarda Türkçe dil bilgisi konularını ağırlıklı olduğu düşünülürse bu konularla ilgili öğrencilerde daha çok araştırma yaptığı görülür. Türkçe dersi yüzlerce alt başlığı olan bir derstir. Bu sebeple her öğrenci hayatının her eğitim döneminde Türkçe dersi ile haşır neşir olur. Türkçe dersinde edat, bağlaç, ünlem konuları da oldukça önemli konulardan biridir.

Edat Bağlaç Ünlem Özellikleri

Edat Diğer adıyla ilgeç; tek başına anlam taşımayan cümle içinde anlam kazanan, sözcükleri birbirine bağlayan sözcükler arasında anlam ilgileri kuran sözcüklerdir. Edatlar genellikle bağlaçlar ile karıştırılabilir ancak edat iki sözcüğü ya da iki cümleyi birbirine bağlayan bir özellikte bulunmaz sadece cümleler ve sözcükler arası anlam ilişkileri kurma konusunda görevlidir.

Bağlaç: cümle içinde birbirine yakın olan sözcük veya sözcük gruplarını birbirine bağlayan sözcüklerdir. Aynı şekilde cümleleri de birbirine bağlamak konusunda görevli olan bağlaçlardan cümlede birden fazla ögeyi de birbirine bağlamak bağlacın görevidir. Bağlaçlar cümlede anlam düşüklüğüne yol açmaz ama anlam daralmasına yol açabilir. En sık kullanılan bağlaçlar ise; ama, fakat, lakin, ancak, ve, ile, çünkü, zira, madem, şayet, yoksa, hatta, gene, yine, meğer, yahut, veya, ya da, gibi bağlaçlardır.

Ünlem: Duyguları ifade etmeye yarayan sözcüklerin sonuna kullanılan sözcükler olarak karşımıza çıkar. Özellikle aniden ortaya çıkan duygular ile ağızdan bir anda çıkan korku, istek, dilek, tehdit kelimeleri ünlem değeri kazanır. Seslenme ve duygu aktarımı yapar. Ünlem değeri kazanmış kelime ve sözler vurgu ve tonlama yoluyla da oluşabilir.

Örnekler Üzerinden Konu Anlatımı

Edat

Örnek:

Para kazanmak için yeni bir işe girdi.

Annesini ziyarete gidemediğinden suçluluk hissediyordu.

Senin için her şeye katlanırım.

Sınavı kazanayım diye çok çalışıyordu.

Anlaştığım üzeri herkes sözünü tutacaktın.

Bağlaç

Örnek:

Okuldan eve geldim ve oradan sinemaya gittim.

Benimki aşk değil lakin ona değer verdim.

Yanlışlıkla bir şey olmadı

Canı sıkılıyordu ki biz de kalmak istemedi.

O dergiyi sen de oku.

Pikniğe gelemedim çünkü çok hastalandım.

Ünlem

Örnek:

Eyvah! Geç kaldım!

İmdat! Boğuluyorum!

Anneciğim!

Simitçi!

Tıs! Hav! Miyav!