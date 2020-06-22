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22.06.2020 - 12:01 |

Edirne, Trabzon, Rize TOKİ kuraları ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Rize Merkez TOKİ Kura çekimi saat 10.00'da gerçekleşti. Edirne ve Trabzon illeri için kura çekimi daha sonra başlayacak. Binlerce kişi heyecanlı ve kura sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sıklıkla 'TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu soruluyor.

Edirne, Trabzon, Rize TOKİ kuraları ne zaman? TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

100 bin Sosyal Konut projesi için kura çekimleri devam ediyor. Bugün Edirne, Trabzon, Rize için kura çekimi var. Kura çekimi biten iller için sonuç tarihleri araştırılırken henüz kura çekimi tamamlanmayan illerde yaşayan 'Toki kura çekimi ne zaman? diye soruyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Rize Merkez TOKİ Kura çekimi saat 10.00'da başladı. Edirne Merkez kuraları 13.00, Lalapaşa kuraları 15.00'de başlayacak. Trabzon Süremen kura çekilişi ise saat 16.00'da... Bu illerin kura sonuçlarının 23 Haziran Salı günü belli olması bekleniyor.

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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