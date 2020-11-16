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16.11.2020 - 11:57 | | AA

Edirne'de FETÖ operasyonu! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Edirne'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Edirne'de FETÖ operasyonu! Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarına korona denetimiİstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.
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