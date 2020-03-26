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26.03.2020 - 11:18 | | DHA

Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem

Edirne'nin Keşan ilçesinde, corona virüs önlemleri kapsamında mangal ve pikniğin yasaklanmasının ardından belediye ekipleri, park ile mesire alanlarına giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı.

Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem
Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem
Edirne'de mangal ve pikniğe toprak yığınlı önlem
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Türkiye genelinde corona virüs tedbirleri kapsamında yetkililerin evde kalınması çağrısına rağmen bazı kişiler, park ve mesire alanlarına akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bunun üzerine bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı. Keşan Belediyesi ekipleri de mangal ve piknik yapılmasını engellemek için mesire alanlarının bulunduğu Kocadere Göleti mevkisine giden yolları iş makineleriyle toprak yığarak, kapattı. Zabıta ve polis ekipleri de park ile mesire alanlarında denetimlerini artırdı.

Üsküdar'da bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmak istedi, zabıtaya yakalandıKorona virüs salgınına karşı tüm uyarılara rağmen Üsküdar Sahili'ni dolduran balık tutanlara dün itibariyle yasak geldi. Üsküdar Belediyesi ve Üsküdar Kaymakamlığı korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapmasında ilçe sınırları dahilinde balık tutulmasını geçici süreyle yasakladı. Yasağa karşı ilginç bir yöntem bulan şahıs ise zabıtaya pes dedirtti. Bariyerlerin arkasına saklanıp balık tutmaya çalışan zabıta tarafından uyarılarak uzaklaştırıldı.
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