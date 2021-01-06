MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Edirne'de nehir kenarÄ±nda patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
ABONE OL
06.01.2021 - 15:54 | | AA

Edirne'de nehir kenarÄ±nda patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu

Tunca Nehri kenarÄ±nda tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda balÄ±k tutan vatandaÅŸlar, solucan ararken toprakta gÃ¶mÃ¼lÃ¼ ÅŸekilde top mermisi gÃ¶rdÃ¼.Â

Edirne'de nehir kenarÄ±nda patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu

Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yunus ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi

Â Polis ekipleri, patlamamÄ±ÅŸ top mermisinin bulunduÄŸu alana gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek inceleme yaptÄ±.

Daha sonra mermi inceleme iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Edirnede nehir kenarÄ±nda patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu

Â 

Â 

Son dakika... NASA acÄ± tabloyu paylaÅŸtÄ±! 1984'ten 2012'ye kadar büyük deÄŸiÅŸimGelen son dakika haberine göre; Amerikan Ulusal HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Dairesi NASA, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yÄ±kÄ±cÄ± etkilerini gözler önüne seren bir fotoÄŸraf koleksiyonu yayÄ±nladÄ±. "DeÄŸiÅŸim görüntüleri" isimli koleksiyonda, dünyanÄ±n farklÄ± noktalarÄ±ndan 500'den fazla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rmalÄ± fotoÄŸraf yer alÄ±yor.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir, nereli? BoÄŸaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Melih Bulu'nun hayatÄ±

Prof. Dr. Melih Bulu kimdir, nereli? BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi'nin yeni rektÃ¶rÃ¼ Melih Bulu'nun hayatÄ±

Ve belli oldu, vergi alÄ±nmÄ±yor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alÄ±nmÄ±yor, 3 bin 40 lira...

Kremlin Sözcüsü Peskov'un Türkiye anÄ±larÄ±

Kremlin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Peskov'un TÃ¼rkiye anÄ±larÄ±

Son dakika! Esenler'de yaÅŸlÄ± kadÄ±n evinde bÄ±çaklanarak öldürüldü

Son dakika! Esenler'de yaÅŸlÄ± kadÄ±n evinde bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

SÄ±radaki Haber

TÃ¼rkiyeâ€™nin haber yaÅŸam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gÃ¼ndemi kaÃ§Ä±rma!

Åžimdi DeÄŸilHemen KeÅŸfet