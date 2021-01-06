06.01.2021 - 15:54 | | AA
Edirne'de nehir kenarÄ±nda patlamamÄ±ÅŸ top mermisi bulundu
Tunca Nehri kenarÄ±nda tren kÃ¶prÃ¼sÃ¼ yakÄ±nlarÄ±nda balÄ±k tutan vatandaÅŸlar, solucan ararken toprakta gÃ¶mÃ¼lÃ¼ ÅŸekilde top mermisi gÃ¶rdÃ¼.Â
Durumun bildirilmesi Ã¼zerine olay yerine Edirne Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yunus ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi
Â Polis ekipleri, patlamamÄ±ÅŸ top mermisinin bulunduÄŸu alana gÃ¼venlik ÅŸeridi Ã§ekerek inceleme yaptÄ±.
Daha sonra mermi inceleme iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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