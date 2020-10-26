Edirne’de vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı!

Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs vakası görülen köylerde vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılması kararı alındı.

Edirne merkeze bağlı Tayakadın köyünde ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde, Kurtbey köyünde ve Balabanköy köyünde koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle birlikte kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğu köylerde ek tedbirlerin 14 gün süreceği öğrenildi.