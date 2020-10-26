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26.10.2020 - 11:21 | | İHA

Edirne’de vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı!

Edirne’de koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 köy ve 1 mahallede vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.

Edirne’de vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı!

Edirne Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca koronavirüs vakası görülen köylerde vatandaşların toplu bulunabileceği yerlerin kapatılması kararı alındı.

Edirne merkeze bağlı Tayakadın köyünde ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çöpköy Mahallesi'nde, Kurtbey köyünde ve Balabanköy köyünde koronavirüs vakasının tespit edilmesiyle birlikte kıraathane, manav, restoran ve cami gibi vatandaşların toplu bulunabileceği yerler kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin sık sık denetimlerde bulunduğu köylerde ek tedbirlerin 14 gün süreceği öğrenildi.

TOGG'dan yerli otomobil ile ilgili flaş açıklamaTürkiye’nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter sayfasından batarya paylaşımında bulundu.
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