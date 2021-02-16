Edirne'de yıldırım düşmesi sonucu yaralanan genç iyileşti

İlk müdahalesinin yapıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmazoğulları, sağlığına kavuştu.

Azatlı köyünde ailesiyle yaşadığı evine dönen Yılmazoğulları, yaptığı açıklamada şiddetli yağış sırasında şarj cihazı prize takılı şekilde telefonunda oyun oynadığını söyledi.

Eve isabet eden yıldırım sonucu elinden, kulağından ve göğsünden yaralandığını anlatan Yılmazoğulları, "Telefon, kulaklık ve şarj aleti de kullanılmaz hale geldi. O an gözlerim karardı, çok korktum. Ambulansla buradan fakülteye oradan da Kocaeli'ne sevk ettiler. Çok ilgilendiler teşekkür ederim. Elimde yanıklar oluşmuştu. Kulağımın zarı patlamış, 3 ay sonra ameliyat olacağımı söyledi doktorlar. Elimdeki yaralar da iyileşiyor." dedi.

"İL BAŞKANI İBA'YA AİLECE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ"

Yılmazoğulları, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'nın kendisiyle ve ailesiyle bu süreçte çok ilgilendiğini anlattı.

İba'nın hem hastanede hem de taburcu olduktan sonra kendilerine yardımcı olduğunu belirten Yılmazoğulları, "Belgin Hanım hastanede bizimle çok ilgilendi. Ev ziyareti sonrası durumumuzu gördükten sonra televizyon, koltuk, sandalye ve halı hediye etti. Hediyeleri için kendisine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anne Binnaz Yılmazoğulları da oğlunun sağlığına kavuşmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaralanan eli iyileşiyor. Kulağı için doktora gitti, ameliyat olacağını söylediler. Ailecek çok korktuk, üzüldük. Herkese dikkatli olması için anlatıyorum. Telefonlar şarjdayken kullanılmamalı, elektrik prizlerine yağışlı havalarda çok dikkat edilmeli. Yaşadığımız olaydan dolayı hastanede de bizimle çok ilgilendiler. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba'ya ziyareti ve hediyesi için teşekkür ederiz."