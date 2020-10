Ege'de deprem! Uzmanlardan son dakika yorumları

Pampal, İzmir çevresinin zeminlerinin iyi olmadığını belirtti. Pampal sözlerine şöyle devam etti:

'Ülkemiz zaten sürekli çok büyük bir depremlere sahip olan bir yerde yer alıyor. Batı Anadolu'da depremler oluyor. Türkiye'de her an her büyüklükte depremlerin olması bekleniyor'