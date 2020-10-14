Ege’de tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), “Mavi Vatan”da uluslararası tatbikatlarını sürdürüyor. Türkiye’nin ev sahipliğinde, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla, “Nusret-2020 Davet Tatbikatı” 17-27 Ekim tarihleri arasında İzmir Körfezi’nde gerçekleştirilecek. Son günlerde ilişkilerin oldukça gerildiği Yunanistan, tatbikata bir komuta kontrol gemisi ile katılım sağlayacak.

Yunan kontrol gemisi

Tatbikat, birlik ve komutanlıkların mayın harbinin planlama ve icra konularında eğitimini sağlamak, farklı ülkelerden katılan mayın harbi unsurlarının birlikte çalışabilirliğini geliştirmek amacıyla düzenliyor.

Nusret-2020 Tatbikatı’na Türk Deniz Kuvvetleri’nden Mayın Filo Komutanlığı ile 6 mayın avlama gemisi, 1 komuta-kontrol gemisi (mayın dökücü), 1 korvet, 1 karakol botu, 1 helikopter, 1 sualtı savunma görev timi, 1 Hafif Otonom Sualtı (HOSA) Timi; Türk Hava Kuvvetleri’nden 4 jet uçağı, 1 C-130 nakliye uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan da 2 Sahil Güvenlik Botu katılacak.

Son zamanlarda Doğu Akdeniz ve Ege’deki gerginliklerle gündeme gelen Yunanistan da tatbikatta yer alacak. NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) bünyesinde Yunanistan’dan bir komuta kontrol gemisi, Fransa, İtalya, İspanya ve Türkiye’den birer mayın avlama gemisi olmak üzere toplam 5 gemi tatbikatta görev alacak. Romanya’dan bir mayın dökücü gemi ve Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme (EOD) Timi, Bulgaristan’dan bir mayın avlama gemisi ve ABD’den Patlayıcı Maddeleri Etkisiz Hale Getirme Timi de tatbikatta boy gösterecek.

Yunanistan, her yıl düzenli ve planlı olarak gerçekleştirilen bu tatbikata katılım sağlıyor.