Ehliyet Kaç Ayda Alınır, Başvurduktan Sonra Kaç Günde Teslim Edilir?

Ehliyet yazılı ve uygulamalı olarak yapılacak sınavlar neticesinde verilmektedir. Aynı zamanda bu eğitim neticesinde sağlık kontrolü ve evrak gibi birçok prosedür bulunmaktadır. Bu prosedürler tamamlandıktan sonra kişi ehliyetini alma hakkı elde eder.



Ehliyet Kaç Ayda Alınır?



En çok merak edilen ve internette sıkça araştırılan konulardan biri ehliyetin kaç ayda alınacağıdır. 18 yaşını dolduran her aday Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurslara gitmek suretiyle, başvurarak ehliyeti alma sürecini başlatabilmektedir. Başvurunun ardından Öncelikle ders ortamı içerisinde kurs verilmektedir. Bu süre 15 gün kadar devam eder. Ardından 1 aylık bir uygulamalı direksiyon dersi verilir.



Eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde sınav tarihi belirlenir. Sınava giriş yapıldıktan sonra sizden sonuçların açıklanması ve evrakların hazırlanması ile beraber en fazla 3 ay içerisinde ehliyet alınabilir. Genel olarak ise herhangi bir sorun yaşamadan doğal süreç içerisinde 45 günde ehliyet alınabilmektedir.



Ancak sınavların herhangi birinde başarısız olunursa sınava yeniden girmek gerekir. Bu da süreci uzatabilir. Ayrıca sağlık kontrolü ve bazı evrakları tamamlamak gibi birçok unsur da süreç içerisinde yer alır. Genel olarak ise en fazla 3 ay içerisinde ehliyeti alma hakkı elde edilir. Her şey sorunsuz gittiğinde ise eğer 45 günde alınır. Burada mutlaka evraklar doğru şekilde hazırlanmalı, sınavlardan başarılı şekilde geçilmeli ve zamanında sağlık kontrolü randevusuna gidilerek bu işlem yapılmalıdır.