Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı

Kaza, 12.15 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin U. (39) yönetimindeki 07 AJT 970 plakalı Mercedes marka VİP araç, kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan İran vatandaşı hamile bir kadın, 6 yaşlarındaki çocuğu ve diğer araçlardaki 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlara çarptığı iddia edilen sürücü Metin U., polis tarafından ekip otosuna alındı. Trafik ekiplerince alkol muayenesine sokulan VİP aracın sürücüsünün, daha önce uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmaktan mahkeme kararı ile ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Polisin üzerinde arama yaptığı Metin U., ardından polis merkezine götürüldü.



BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Trafiğin tek taraflı uzun süre kapanmasına neden olan 8 aracın karıştığı kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşadı. Sürücülerden birisi tansiyonu düşüp baygınlık geçirirken, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu kendine gelebildi.

"TAKSİYİ BİÇEREK GELDİ"

Kazaya karışan araçlardan birisinde yolcu olarak bulunan Uğur Movanacı, "En baştan taksiyi biçerek geldi. Hareket etmeye çalışırken en son bize vurdu. Takside hamile bir bayan vardı" dedi.

Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.