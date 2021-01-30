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30.01.2021 - 00:32 |

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! 2 erkek cesedi...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde depo olarak kullanıldığı belirtilen bir evde 2 erkek cesedi bulundu. Ölü bulunan kişilerin yakınları hastane önünde toplandı, cesetler otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! 2 erkek cesedi...

Güngör Mahallesi'nde bulunan söz konusu evdeki cesetleri fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri, evde inceleme yaptı. Daha sonra cesetler, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksekova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Ekipler korkunç manzarayla karşılaştı 2 erkek cesedi...


Ölü bulunan kişilerin yakınları hastane önünde toplandı, cesetler otopsi için Hakkari'ye gönderildi.

 

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