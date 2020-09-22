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22.09.2020 - 12:40 | | DHA

Ekmek almak için karantinayÄ± ihlal etti, 3 ay hapis cezasÄ± verildi

Bursa'da, karantinada olmasÄ±na raÄŸmen filyasyon ekibinin evde bulamadÄ±ÄŸÄ± koronavirÃ¼s hastasÄ± Soner B. hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlanan ve mahkemede ekmek almak iÃ§in evden Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren Soner B.â€™ye 3 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi. Â

Ekmek almak için karantinayÄ± ihlal etti, 3 ay hapis cezasÄ± verildi

Bursa Ä°negÃ¶l ilÃ§esinde yaÅŸayan Soner B. (27), Covid-19 testinin pozitif Ã§Ä±kmasÄ± nedeniyle evinde karantinaya alÄ±ndÄ±. Kontrol amaÃ§lÄ± eve giden filyasyon ekibi, Soner B.â€™ninÂ iÃ§eride olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark etti. Soner B.â€™nin karantina kurallarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi tespit edildi.

Ä°negÃ¶l Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±â€™nca Soner B. hakkÄ±nda 'bulaÅŸÄ±cÄ± hastalÄ±klara iliÅŸkin tedbirlere aykÄ±rÄ± davranma'Â suÃ§undan soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ä°negÃ¶l 6'ncÄ±Â Asliye Ceza Mahkemesiâ€™nde yapÄ±lan yargÄ±lama sonucu Soner B.â€™ye 3 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ± verildi. Soner B., mahkemede yaptÄ±ÄŸÄ± savunmada ise ekmek almak iÃ§in evden dÄ±ÅŸarÄ±Â Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.

Soner B.'nin cezasÄ±nÄ±n ertelendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.Â 

Cinayet gibi kaza! Ters yöne giren TIR dehÅŸet saçtÄ±NevÅŸehir'de, güney çevre yolunda ters ÅŸeritte giden TIR'Ä±n çarptÄ±ÄŸÄ± otomobildeki sürücü Sadi AçÄ±kgöz ve eÅŸi Besime AçÄ±kgöz yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
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