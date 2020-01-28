EKPSS başvuruları ne zaman sona eriyor? 2020 EKPSS başvurusu nasıl yapılır?

EKPSS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya devam ediyor. 24 Ocak tarihinde alınmaya başlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvuru işlemleri 12 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru kılavuzunda yer alan bilgileri inceledikten sonra gerçekleştirebilecek. EKPSS başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebilecek

EKPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

EKPSS başvuru işlemleri ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra yapılabilecek. Başvuru işlemleri Hafta içi ÖSYM büroları aracılığı ile de yapılabilecek

EKPSS BAŞVURU TARİHLERİ

EKPSS başvuru tarihleri 24 Ocak-12 Şubat tarihleri arasında ÖSYM aracılığı ile alınacak.

EKPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

EKPSS başvuru ücreti olarak adaylar 120 Türk Lirası ödeyecek.

EKPSS BAŞVURU KOŞULLARI

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48’inci maddesi 7’inci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecektir.

EKPSS/kuraya; 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun en az %40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabileceklerdir (“Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınmış “Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)” için Özel Gereksinim Kodu 2/Özel Gereksinim Düzeyi “Hafif düzeyde (ÖGV)” ve üzeri olanlar dahil). Sağlık kurulu raporlarında %40’tan daha az engelli olduğu belirtilen adaylar EKPSS veya kuraya

başvuramazlar.

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