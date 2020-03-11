EKPSS geç başvuru işlemi nasıl yapılır? EKPSS geç başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından EKPSS geç başvuruları bugün alınmaya başlandı. 24 Ocak, 12 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından başvuru süresini kaçıran veya sonradan sınava dahil olmak isteyen adaylar için geç başvuru işlemleri gün içerisinde ÖSYM tarafından alınacak. Peki EKPSS başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?
EKPSS geç başvuruları bugün ÖSYM tarafından alınmaya başlandı. 24 Ocak, 12 Şubat tarihleri arasında alınan başvuru süresini kaçıran veya başvuru süresinin ardından kuraya katılmak isteyen adaylar geç başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada geç başvuru işlemlerinin 11-12 Mart tarihleri arasında alınacağı duyuruldu. Geç başvuru işlemleri adaylar tarafından iki gün içerisinde ais.ösym.gov.tr veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek.
EKPSS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EKPSS geç başvuru işlemleri ÖSYM'nin resmi sitesi olan ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru ücreti olarak adaylar 120 TL ücret ödeyecek. Aynı zamanda kuraya katılacak olan adaylardan ekstra olarak 20 TL daha ücret alınacak
2020 EKPSS SINAV TARİHİ
2020 EKPSS sınavı 26 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.