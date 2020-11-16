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16.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

EKPSS sınavı gerçekleşti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) dün gerçekleşti. Sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri uygulandı.

EKPSS sınavı gerçekleşti

ÖSYM Başkanlığı’nca Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (EKPSS) adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun 60 sorudan oluşan, “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” testleri yer aldı. Testler, her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı şeklinde hazırlanırken, saat 10.15’te başlayan sınavda, soruları cevaplama süresi 60 dakika oldu. Katılımcıların engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süreler verildi. Sınavda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı. Sınav sonuçları, 17 Aralık’ta açıklanacak.

 

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