27.12.2020 - 10:17 |
Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Son dakika 27 Aralık AFAD depremler listesi...
Elazığ'da 09.37'de bir deprem medyana geldi. Elazığ merkezde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. Vatandaşlar deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? sorularının cevaplarını araştırılıyor.İşte 27 Aralık AFAD son depremler listesi...
Deprem mi oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem oldu. Elazığ'da yaşanan deprem 3 ilde de hissedildi. Depremin büyüklüğü ve son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. 27 Aralık AFAD son depremler listesi ile ilgili detaylar...
ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU!
Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.
Deprem, Diyarbakır'ın da bulunduğu üç şehirde hissedildi.
Son dakika... Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde depremGelen son dakika haberine göre; Elazığ'da bugün sabah 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, aralarında Diyarbakır'ın da bulunduğu üç şehirde hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesine 10 kilometre mesafede. Yerin iki kilometre altında gerçekleşen deprem, 09.37'de meydana geldi.