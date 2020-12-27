Elazığ, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Son dakika 27 Aralık AFAD depremler listesi...

Deprem mi oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem oldu. Elazığ'da yaşanan deprem 3 ilde de hissedildi. Depremin büyüklüğü ve son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. 27 Aralık AFAD son depremler listesi ile ilgili detaylar...

ELAZIĞ'DA DEPREM OLDU!

Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Deprem, Diyarbakır'ın da bulunduğu üç şehirde hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!