Elektrik-elektronik mühendisliği görevi nedir? Elektrik-elektronik mühendisi ne iş yapar, nasıl olunur?

İş bulma konusunda oldukça şanslı olan elektrik-elektronik mühendisleri, özel ve resmi kurumlarda çalışabilmektedir. Girdiği sınavdan yeterli puan alabilen herkes, elektrik-elektronik mühendisliği bölümünü okuyabilmektedir. Geniş iş imkanlarının olmasından dolayı elektrik-elektronik mühendisliği okumak isteyen gençlerin sayısı artmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Görevi Nedir?

Doğal ve yapay kaynaklardan elektrik üretimi sağlamaya çalışan elektrik-elektronik mühendisi, yapım merkezinden tüketim merkezine kadar enerjinin iletimini sağlamaktadır. Tıbbi elektronik cihazların tasarım ve bakımıyla da ilgilenen elektrik-elektronik mühendisleri, iletişim ve haberleşme sistemlerinin gelişmesinde yardımcı olmaktadır. Bilgisayar, motor, jeneratör, avometre ve osiloskop elektrik-elektronik mühendisliğinde çok sık kullanılmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisi Ne İş Yapar?

Elektrik-elektronik mühendisliği mezunu olan biri, geniş bir çalışma sahasında görev almaktadır. Herhangi bir projenin başlangıç aşamasından test safhalarına kadar pek çok aşamada aktif rol oynamaktadır. Elektrik sistemlerinin ihtiyaçlarını, kapasite ve maliyetlerini tespit eden elektrik-elektronik mühendisi, elektronik aksamları kontrol ederek güvenlik standartlarına uygun olup olmadığını tespit etmektedir.

Elektronik santralleri başta olmak üzere birçok iş alanında elektrik-elektronik mühendisine olan ihtiyaç fazladır. Enerji dağıtımı konusunda açık havada rol oynayan elektrik-elektronik mühendisleri, genel olarak şantiye gibi gürültülü ortamlarda çalışmaktadır. Elektrik araçlarının yaygınlaşması ile birlikte elektrik-elektronik mühendisliği bölümü değer kazanmakta ve iş imkanları fazlalaşmaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisi Nasıl Olunur?

Özgün düşünme yeteneği ve icat etme tutkusuna sahip olan, plan ve tasarım konusunda kabiliyetli olan biri elektrik elektronik mühendisliği bölümünü okuyarak elektrik-elektronik mühendisi olabilmektedir.

Temel mühendislik derslerinin verildiği elektrik elektronik mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Bazı üniversitelerde hazırlık zorunlu olduğundan, eğitim süresi 5 yıla çıkabilmektedir. Manyetik, elektrik ve telekomünikasyon dersleri görülmektedir.