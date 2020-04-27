Elektrik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Elektirik Mi Yoksa Elektırik Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Elektrik kelimesidir. Peki Elektrik kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.
Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Elektrik kelimesidir.
ELEKTRİK NE DEMEK:
1- Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.
2- Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.
3- Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.
4- Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.
5- Çarpıcılık, cazibe, canlılık:
ELEKTRİK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin elektrik mi, elektirik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı elektrik şeklinde olmalıdır.
elektirik (Yanlış kullanım)
elektrik (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Dün geceden beri elektrik kesintileri yaşanıyor.”