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27.04.2020 - 03:35 |

Elektrik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Elektirik Mi Yoksa Elektırik Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Dilimizde bazı kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise Elektrik kelimesidir. Peki Elektrik kelimesinin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.

Elektrik Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Elektirik Mi Yoksa Elektırik Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de Elektrik kelimesidir.

ELEKTRİK NE DEMEK:

1- Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü.

2- Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi.

3- Bu enerjiden elde edilen aydınlanma.

4- Fiziğin, bu enerji ile oluşan olaylarını inceleyen kolu.

5- Çarpıcılık, cazibe, canlılık:

ELEKTRİK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin elektrik mi, elektirik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı elektrik şeklinde olmalıdır.

elektirik (Yanlış kullanım)
elektrik (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dün geceden beri elektrik kesintileri yaşanıyor.”

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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