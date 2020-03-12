Elektrikli dehşet! İşkence edip görüntüyü annesine gönderdiler

Usta Gazeteci Şenol Gezer’in editörlüğünü yaptığı raporda, Le Mesurier'in ölümüyle ilgili gün yüzüne çıkmamış ayrıntılara yer verilirken, düşme anı görüntüsü de karekod uygulamasıyla kitapta yer alıyor. Mesurier’in düşme anı görüntüsünün yanısıra düşme anında sokaktan geçen bir kişinin de kameraya yansıdığı 7 saniyelik görüntüde, görünen kişi şüpheli olarak hala aranıyor.

Kamuoyuna ve medyaya yansıyan ve yansımayan onlarda operasyon ve soruşturmanın yer aldığı kitap ta Le Mesurier'in intihar olayının yanı sıra 2 yıl önce çökertilen Adnan Oktar suç örgütüyle ilgili de “Kanımızı ABD’ye kaçırdılar” bilgisi yer alıyor.

20 yıl önce Türkiye den yardım amaçlı topladığı kan örneklerini ABD ye kaçırdığı bilinen örgütün bu sefer Pinner testi yalanıyla toplayıp ABD ye kaçırdığı kanlarla ilgili Sağlık Bakanlığı raporuyla yine kara para aklama gibi suç olaylarıyla ilgili MASAK raporları da 576 sayfalık kitapta yer bulmuş.

Onlarca cinayet soruşturması içerisinde 10 Kasım 2019’da Fatih te öldürülen Doğu Türkistanlı Saimai Airken ile bu cinayetten birkaç gün sonra Şişli de öldürülen İranlı "etik hacker" cinayetinin derinlemesine yer aldığı cinayette 14 Kasım’da öldürülen Aireken'in DAEŞ’in tetikçileri tarafından öldürüldüğü ilk kez yer alıyor. Terör örgütü DEAŞ’ın cinayet taşeronluğu yaptığı bilgilerinşn yer verildiği bu cinayetten birkaç gün sonra işlenen İranlı etik hacker cinayetinde ise perdenin arkasındaki istihbarat servisine ışık tutuluyor.

DEHŞET GÖRÜNTÜLER! AFGAN GENCE ELEKTİRİKLE İŞKENCE ETTİLER, GÖRÜNTÜLERİ ANNESİNE GÖNDERDİLER

Raporda, İngiliz Ajan James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle sonuçlanan düşme anı görüntüsünün yanıdıra farklı bir görüntü daha dikkat çekiyor. Almanağın karekodundan ulaşılan o görüntüde ise elleri, gözlerin ve ayakları bağlanan Afgan uyruklu bir kişiye elektrikle işkence yapılması görüntüleri yer alıyor.

İşkence görüntülerini kaydedenler, geçtiğimiz yıl Aralık ayında İstanbul Polisi’nce yakalanıp tutuklandı. Gümüşhane Emniyeti’ne yapılan bir ihbarla ortaya çıkan vahşi olay, Zeytinburnu’nda çalışan Afganistan uyruklu Mustafa Samini’nin, kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmasıyla başlamış.

Kitaba yansıyan bilgilere göre çetenin, kaçırıp, Beykoz’da bir adrese kapattığı Samimi’nin ayaklarına bağlanan kablolarla vücuduna elektirik vererek işkence yapan çete görüntüleri cep telefonu ile kaydedip Samimi’nin Afganistan’da yaşayan annesine gönderdi. “Oğlun elimizde para istiyoruz. Aksi halde öldürürüz” diyen fidyecilerin WhatsApp üzerinden gönderdiği işkence görüntülerini gören anne Ferzana Samimi hemen Gümüşhane’de yaşayan akrabalarını arayarak yardım istedi.

Anne Ferzana Samimi’nin haber vermesi üzerine durumdan haberdar olan akrabaları Gümüşhane’de durumu polise bildirdi. Gümüşhane Polisi ise İstanbul Emniyeti’ne bilgi verdi. Daha sonra ise operasyonla sonuçlanan süreç başladı ve İstanbul Emniyetine bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçırılan gencin bulunması için 3 gün boyunca çalışma yaptı. Gasp Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin bulunduğu adresi tespit etmeyi başardı. Daha sonra 17 Aralık akşamı Beykoz’daki adrese baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu Ziyauddian A. ve Rustami E. gözaltına alınırken, elektrikle işkence yapılan genç kurtarıldı. Şüphelilerin ifadesiyle olaya karışan iki kişi daha yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlara tutuklandı.