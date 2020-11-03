Elif bebek mucizesi!

İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da yıkılan 8 katlı Doğanlar Apartmanında dün bir mücize yaşandı. Apartmanın enkazı altında kalan Seher Dereli Perinçek ile 4 çocuğunun yeri, 16 saat sonra tespit edilmiş, 23 saat sonra anne ve 3 çocuk kurtarılmıştı. Ancak 6 yaşındaki Umut hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye’nin umutlarını bağladığı 3 yaşındaki Elif dün 65 saat sonra enkaz altında sağ çıkartıldı.

Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan Elif tedavi altına alındı. Elif’in ve iki ablasının sağlık durumu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi: “Elif’in bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Uzun süre hareketsiz kaldığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi.”

‘Parmağımı bırakmadı’

Elif’i enkaz altından çıkaran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pendik İtfaiye İstasyonu Ekip Amiri Muammer Çelik, “Akşam 9’dan beri Elif’i arıyorduk. Önce abisinin olduğu alanda aradık. İtimal kalmayınca kendi odasında aradık. Elif’i bulduğumda sırt üstü yatıyordu. Tavan üzerine sıfır noktasındaydı. Üzerinde binanın tozu vardı. Yüzü bembeyazdı. Yüzü temizleyince gözlerini açtı ve bizi sevince boğdu. Elimi uzattığımda Elif baş parmağımı yakaladı. Sağlık ekiplerine teslim edene kadar elimi hiç bırakmadı. Benim de üç çocuğum Allah kimseye bunu yaşatmasın. Elif’in sağ çıkması büyük bir mucize. Artık bir sürü abisi var. Bizi unutmasın” diye konuştu.

Yaşam üçgeni

‘Elif’i kurtarmak için arama-kurtarma ekipleriyle birlikte beraberlik içerisinde çok güzel mücadele verdik’ diyen İBB İtfaiye Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz da, “Tüneller, galeriler açarak Elif’i bulmaya çalıştık. Çok dikkatli ve hassas çalışmamız lazımdı. Çünkü yaşam üçgenlerinin kapanma ihtimali vardı. Hem sesli hem de köpekli arama ve dinlemeler yaptık. Elif’in yatağı bulunduğu bölgeden çıkartıldı. Küçük bir yaşam üçgeninin bulunduğu bir alandaydı. Zemin dümdüzdü. Tabiri caizse kaşıkla kazıdık. Elif’e ulaştığımızda gözleri açıktı. Canlı olduğunu görünce gözlerimiz doldu birbirimize sarılıp sevinçle haykırmaya başladık” ifadelerini kullandı.

Sağlık Çalışanı Paramedik Tolga Ünsel de Elif’in kurtuluş anını söyle anlattı: “Elif’e ilk bakıldığında hareketsizdi. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi.”

Ailesi sevince boğuldu

Enkazın önünde minik torunundan müjdeli haber bekleyen dede Bekir Dereli, Elif’in çoraplarını hiç yanından ayırmamıştı. “Ölene kadar da bu çoraplar artık benimle” diyen dede Dereli, şunları söyledi: “Çok sevinçliyiz, çok mutlu olduk. Bu mucize sadece bize değil. Elif enkazdan çıktıktan sonra tüm Türkiye rahat bir nefes aldı.” Minik kızın dayısı Özgür Dereli de “Kardeşime Elif’in enkazdan çıktığını söyledim. Sevinçten ağladı. Elif’in sağ çıkması hepimiz için bir mucize oldu. Keşke Umut da yaşayabilseydi” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Elif’in tuttuğu el hepinizin elidir

Elif’in 65 saat sonra yaralı kurtarılması hem vatandaşları hem de siyasileri sevindirdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel’i; İdil’i, İnci’yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah’a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum...

- Emine Erdoğan: Depremde yardım çalışmalarına katılarak cansiperane çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Sadece elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmak için çabalayan tüm arama kurtarma çalışanları, insaniyetin en muazzam örneğini sergiliyorlar. Elif’in tuttuğu el hepinizin elidir.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şükürler olsun. Hayat için insanüstü bir mücadele veren ekiplerimizin hakkı ödenmez.

- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah.

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Hayat bir kez daha kazandı. Ekiplerimize minnettarız. Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. İki ablasının da durumu iyi.

- İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Şükürler olsun, Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı. Tüm ekiplerimize minnettarız.

- AK Parti Sözcüsü Çelik: Umudun hiç bitmeyeceğini gördük. Elif azmin ve umudun gücünü gösterdi.-HABER MERKEZİ

Elif’i iş insanı Aydın okutacak

Ünlü iş insanı Nevzat Aydın, Elif’in tüm eğitim masraflarını üstlendi. Aydın sosyal medyadan, “Minik Elif’in tüm eğitim masraflarını üstlenmek istiyorum. Lütfen ailesi, yetkililer bana ulaşsın” yazdı. Aydın, sonra “Sorun yok kızımızı okutacağız” diye yazdı. -ZMİR DHA

Kılıçdaroğlu’ndan aileye telefon

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Elif Perinçek’in ailesini telefonla aradı. 65 saat sonra enkaz altından kurtarılan Elif’in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti. -ANKARA Milliyet