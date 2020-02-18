Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımının atleti Elif Yıldırım Gören aslen nereli?

Survivor'da Ünlüler takımının en iddialı kadın yarışmacıları arasında gösterilen Elif Yıldırım Gören ekrana gelen iki bölümde gerçekleştirilen oyunlarda gösterdiği performanslar ile adından sıkça söz ettirdi. Atlet olan Elif Yıldırım Gören parkurda hızı azmi ve hırsı ile dikkatleri üzerine çekti. Sercan Yıldırım gibi Bursa'lı olan Elif Yıldırım Gören'in ilerleyen günlerde nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.