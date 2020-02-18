Elif Yıldırım Gören kimdir, kaç yaşında? Survivor Ünlüler takımının atleti Elif Yıldırım Gören aslen nereli?
Survivor'da ekrana gelen iki bölümde en dikkat çekici isimler arasında yer almayı başaran Elif Yıldırım Gören, parkurda gösterdiği hız ile adından sıkça söz ettiriyor. Acun Ilıcalı gerçekleştirilen ilk oyunların ardından Pazar akşamı gerçekleştirilen ilk konseyde Elif'in ne kadar hızlı olduğuna değinmişti. Survior Ünlüler takımında düzgün fiziği ve sporcu kimliği ile tanınan Elif Yıldırım Gören hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir?
Survivor'da Ünlüler takımının en iddialı kadın yarışmacıları arasında gösterilen Elif Yıldırım Gören ekrana gelen iki bölümde gerçekleştirilen oyunlarda gösterdiği performanslar ile adından sıkça söz ettirdi. Atlet olan Elif Yıldırım Gören parkurda hızı azmi ve hırsı ile dikkatleri üzerine çekti. Sercan Yıldırım gibi Bursa'lı olan Elif Yıldırım Gören'in ilerleyen günlerde nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak konusu
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.