Elit Ne Demek? Elit Olmak Ne Anlama Gelir?

Elit birey için değil, toplumun belirli bir kısmı için kullanılır. Bu kesimin bazı itibarlı özellikleri vardır.

Elit Ne Demek?

Toplumun eğitim, askeriye, din, siyaset ve sanat alanlarında denetimi elinde tutan topluluğa elit kesim denilir. Elit TDK sözlük anlamları:

- Seçkin

- Grup ya da topluluklar içerisindeki yönlendirici gücü elinde tutan kişi ya da kişilerdir. Bu kişilere üstün özellikler atfedilir.

Elit Olmak Ne Anlama Gelir?

Elit olmak toplumlarda korkulan ve nefret edilen bir kelimedir. Ancak toplumların yaşaması ve gelişmesi için elitlere ihtiyacı vardır. Elit yaratılıştan kabiliyetli, çalıştığı alanda en iyiyi ortaya koymaya çalışan kişidir. Elit olmak iyi, doğru ve güzel yönde yaşamaktır. Vasıflı ve nitelikli olan hatta bu vasıfları sürekli daha iyiye gitmesi adına çalışan insanlar elit olabilir.