MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Elmalı barajında korkutan görüntü
ABONE OL
16.06.2020 - 10:35 | | İHA

Elmalı barajında korkutan görüntü

Elmalı barajının üzerinin yeşil renge bürünmesi vatandaşları tedirgin etti. Son zamanlarda Haliç ve İstanbul boğazındaki kirlilik dikkat çekerken bu sefer Elmalı barajının yüzeyi yeşil renge bürünmesi görüntülendi.

Elmalı barajında korkutan görüntü

İstanbul’a su sağlayan önemli kaynaklardan biri olan Elmalı barajının üzerinde oluşan yeşil tabaka dikkat çekerken, bölge halkında tedirginliğe neden oldu. Yeşil renge bürünen Elmalı barajı havadan görüntülendi.

İstanbul Çavuşbaşı Çayı üzerinde, içme-kullanma ve sanayi suyu temini amacıyla 1952-1955 yılları arasında inşa edilen Elmalı barajı üzerinde oluşan yeşil tabaka bölgede endişeye neden oldu.

Elmalı barajında görülen kötü görüntü sonrası bölge halkında tedirginlik oluştu. Elmalı barajı, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından yaklaşık olarak 2 yıl önce bakıma alınmıştı. Toplam maliyeti 60 milyon lira olan çalışmalar sırasında baraj gölünün dibinde biriken balçık temizlenirken, mekanik ekipmanlar da  elden geçirilmişti. Öte yandan yeşile dönen Elmalı Barajı drone ile havadan görüntülendi.

Polis memuru fenomen oldu! Maskesiz olanları görünce...1 Haziran'da başlayan normalleşme süresiyle birlikte kurallara uyulmaması nedeniyle Türkiye genelinde vaka sayılarda artış başladı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde de yaşanan artışla birlikte polis vatandaşları uyarıyor. Bir polis memurunun vatandaşları tek tek uyarması gözlerden kaçmadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS sınav giriş yerleri sorgulama için TIKLA 2020! ÖSYM YKS sınav giriş belgesine nasıl bakılır?

YKS sınav giriş yerleri sorgulama için TIKLA 2020! ÖSYM YKS sınav giriş belgesine nasıl bakılır?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Çapa makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Çapa makinesinin altında kalan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Sıradaki Haber