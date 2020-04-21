Elmas Nasıl Oluşur? Kısaca Kömürden Elmas Oluşumu

Elmas saf karbon elementinden meydana gelmiş dünyanın en önemli cisimleri arasında yer alır. Elmas yakıldığı zaman ortaya çıkan karbondioksit gazı, elmasın kökeninin karbondan geldiğini göstermiştir. Elmasın en büyük özelliği ise çok sert bir cisim olmasıdır. 3547 santigrat derece gibi bir sıcaklıkta ancak eriyebilir.

Elmas Nasıl Oluşur?

Belirli bir sıcaklık ve basınç altında elmas oluşur. Bu oluşum yer kabuğunun altında dünya çekirdeğinin yakın bir noktasında meydana gelir. Meydana gelen volkanik hareketler ve deprem hareketleri ile beraber elmasın yeryüzüne ulaştığı biliniyor. Bazı bölgelerde nehir kumlarına karıştığından pek çok kişi kolayca bulabilmektedir. Yapılan belli bir ayrıştırma ve eleme ile beraber elmas, cevher kayaları içerisinden çıkarılabilmektedir.

Dünyanın en değerli maddesi olan elmas aynı zamanda pek çok farklı özelliği ile ön plana çıkmaktadır.

- Dünya'nın doğal madenleri arasında en sert olanıdır.

- Saf karbondan oluşumu gerçekleşen kristalize bir mineral yapıya sahiptir.

- Yüksek iletkenlik gücüne sahip olması ile ısı yansıtıcı olarak en saydam maddedir.

- Dünya çapında bilinen en genç elmas 1 milyar yaşında, en yaşlı olanı ise 3 milyar yaşına kadar uzanmaktadır.

Kısaca Kömürden Elmas Oluşumu

Elmas oluşumu dünya çekirdeğinin çok yakın noktalarında meydana gelir. Oluşum temeli karbon bazlı yapının yüksek sıcaklık ve basınca maruz kalması ile gerçekleşir. Ancak elmas oluşumunda kömürün payı bulunmaz. Çünkü kömür tortul bir kayaçtır ve yeryüzünde birikmiş bitki artıkları kaynaklı oluşur. Özellikle 3,2 km’den daha derin noktalarda kömüre rastlanmaz.

Yer kabuğundan daha aşağılara çok daha derin noktalara kömür ulaşamaz. Bu sebepten dolayı elmas dünyanın oluşumu sırasında yeryüzünde derin noktalara yerleşmiş karbon üzerinden gerçekleşmiştir. Dünya oluşum esnasında yaşadığı farklı evrimlerle yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalmıştır. Bu da doğal olarak karbon bazlı şekilde elmasların ortaya çıkmasına olanak tanıdı.