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31.12.2020 - 13:00 | | DHA

Emekli polis memuru, teknesinde ölü bulundu!

Antalya’da balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay (50), teknesinde ölü bulundu.

Emekli polis memuru, teknesinde ölü bulundu!

Kendisine ait 'Rüçhan Bey' adlı tekneyle dün balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu 158 Sahil Güvenlik Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Antalya açıklarındaki tekneye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Altınay'ı teknede hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

Ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsiyle belirlenecek olan emekli polisin cenazesinin, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

 

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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