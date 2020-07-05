Emekli zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli promosyonları ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramiyeleri...

Emekli vatandaşlar, zam oranları ve bayram ikramiyeleri için arayışa koyuldu. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala promosyon haberlerin araştıranlar için tüm merak edilenleri haberimizde derledik. Peki emekli zammı ne kadar oldu? Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte 2020 Kurban Bayramı ikramiye tutarları, emekli zam oranları...

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

Bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısım kadar memurlara enflasyon farkı da verilecek.

Memur yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. İşçi ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 5.75 zam alacak.

Emekli aylığı bin 500 liranın altında olup bin 500 liraya yükseltilen emeklilere ilave zam yok.

En düşük memur maaşı 3 bin 719 liraya yükseldi. Eşi çalışmayan 2 çocuklu olduğu var sayılan en düşük memur maaşı 4 bin liradan 4 bin 230 liraya yükselecek. En düşük emekli memur aylığı 2661 tlden 2814 liraya çıkacak.

En düşük emekli aylığı 2000 öncesi SSK emeklilerinde 2 bin 112 liradan 2 bin 333 liraya, en düşük esnaf Bağ-Kur aylığı da bin 539 liradan bin 627 liraya çıkacak.







BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz'da başlıyor, 4 Ağustos'da sona eriyor. Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ise Temmuz ayı içerisinde yatacağı tahmin ediliyor. Bayram öncesinde tüm ikramiyeler emeklilerin hesaplarına ulaşacak. Yine de yetkili isimler tarafından net bir tarih açıklandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.