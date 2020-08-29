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29.08.2020 - 22:12 | | İHA

Emine Erdoğan Yörük Kızı Emine'ye bilgisayar hediye edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’da yaz aylarında Yörük ailesiyle yayla yayla gezen ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Emine Betül Küçükakça'ya bilgisayar hediye edeceğini duyurdu.

Emine Erdoğan Yörük Kızı Emine'ye bilgisayar hediye edecek

Emine Erdoğan paylaşımında, "Torosların kardeleni sevgili kızım Emine! Sen yeter ki derslerine iyi çalış, okuma sevdandan vazgeçme. İhtiyacın olan bilgisayarı sana ben hediye edeceğim. Doktor olarak milletimize hizmet edeceğin günü heyecanla bekliyor olacağız. Gözlerinden öpüyorum" dedi.

 

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