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16.10.2020 - 17:55 | | DHA

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çalışma ziyareti dolayısıyla Türkiye'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Emine Erdoğan, Zelenski'nin eşiyle Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret etti

Çeşitli konularda fikir alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Dolmabahçe Sarayı bünyesinde bir müze turu gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan ziyaretin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşarak, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin değerli eşi Olena Zelenska Hanımefendi ile Dolmabahçe Sarayı'nı ziyaret ettik. Ülkemizin tarihi zenginliklerini ve hoş sohbetini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyduğum Sayın Zelenska ile fikir alışverişinde bulunduk. Karşılıklı ziyaretlerin ilişkilerimizi güçlendireceğine yürekten inanıyorum" dedi.

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