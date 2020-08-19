MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı
ABONE OL
19.08.2020 - 12:28 |

Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu'da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile çoğalttığını öğrendik." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan'dan Dünya İnsani Yardım Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

İnsanlığın yer yüzü sofrasında toplanmış büyük bir aile olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnsanın insana emanet olduğu şuuruyla, Türkiye dünyanın en cömert ülkesidir. Biz, hayat okulumuz olan Anadolu'da, paylaşmanın tek bir lokmayı bile çoğalttığını öğrendik. 19 Haziran Dünya İnsani Yardım Günü'nü kutluyorum. Temennim, insan hayatına verilen değerin tüm dünyada eşitlenmesi, barış ve sevginin aramızdaki hakim güç olmasıdır. Pakistan'da sel hayatı yerle yeksan etmişken oraya gitmeseydik, sel olan gözyaşlarını nasıl silerdik? Dünyanın gidilemez bölge ilan ettiği Somali'ye gitmeseydik, umutların tükendiği bir yerde umudu yeniden nasıl yeşertirdik? Rohingya Müslümanları topraklarından sürüldüklerinde Bangladeş'e gitmeseydik, 'sesinizi duyduk' nasıl derdik? Açacak bir gönlümüz olduğu için kapılarımızı da açtık. Aksi halde, yalnızca haber bültenlerinin seyircisi olmaz mıydık?"

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geçekleştirdiği Gaziantep'teki çadır kent ziyaretinin yanı sıra, Somali, Myanmar, Pakistan ve Bangladeş'te gerçekleştirdikleri insani yardımlara ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

    İstanbul'da 'nişan atma' dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktıEsenyurt'ta başlayan ve Küçükçekmece'de devam eden 5 kişinin yaralandığı 1 kişinin ise hayatını kaybettiği "nişan atma" kavgasının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda hayatını kaybeden 2 çocuk babası Ahmet Elçioğlu'nun saldırı sırasında yoldan geçen bir vatandaş olduğu öğrenildi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020-Öğrenci giriş sayfası! MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

    AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2020-Öğrenci giriş sayfası! MEB AÖL 2.dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    Memur, emekli, EYT'li, işçi herkesi ilgilendiriyor! Ücretsiz ve şifresiz...

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    İşte CHP MYK'nın perde arkası! Kılıçdaroğlu talimat verdi

    Kırıkkale'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

    Kırıkkale'de iş makinesinde çıkan yangını itfaiye söndürdü

    Sıradaki Haber