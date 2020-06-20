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20.06.2020 - 13:36 | | DHA

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Mülteciler Günü' mesajı

Emine Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "20 Haziran Dünya Mülteciler Günü’nde tüm insanlığı, başka ülkelere sığınmak zorunda kalanlara hoşgörülü olmaya davet ediyor, sevgi ve barışın tüm dünyada hakim olmasını diliyorum.

Dünyada en çok mülteciye kapılarını açan ve ayrım yapmadan herkese yuva olan bir ülkeyiz.

Yersiz yurtsuz kalmanın ağır yüküne, özlemlerine yakından şahitlik ediyoruz. Oysa her çiçek, kendi vatan toprağına kök salmaya hasrettir" ifadesini kullandı.

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