Emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼nÃ¼n naaÅŸÄ±nÄ± eÅŸi ve oÄŸlu taÅŸÄ±dÄ±

Olay, dÃ¼n sabah saatlerindeÂAntalya Serik ilÃ§esinde meydana geldi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, gÃ¶revi sebebiyle ÅŸehirlerarasÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼yle Hatayâ€™dan Antalyaâ€™ya doÄŸru yola Ã§Ä±kan 54 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuz Oral AydÄ±n, otobÃ¼s Serikâ€™e geldiÄŸi sÄ±rada fenalaÅŸtÄ±.

Kalp krizi geÃ§irdiÄŸi anlaÅŸÄ±lan emekli emniyet mÃ¼dÃ¼rÃ¼ne ilk mÃ¼dahale otobÃ¼ste yapÄ±ldÄ±. AydÄ±n, haber verilmesiyle olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin mÃ¼dahalesine raÄŸmen hayatÄ±nÄ± kaybetti. AydÄ±nâ€™Ä±n, cenazesi Antalya Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

TÃ¶rene Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet Murat Ulucan, AydÄ±nâ€™Ä±n eÅŸi SongÃ¼l AydÄ±n, kÄ±zÄ± Ezgi AydÄ±n, oÄŸlu Mete AydÄ±n, yakÄ±nlarÄ± ile emniyet mensuplarÄ± katÄ±ldÄ±. Okunan dua ve helallik alÄ±nmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aralarÄ±nda eÅŸi ve oÄŸlunun da bulunduÄŸu meslektaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan omuzlara alÄ±nan 54 yaÅŸÄ±ndaki OÄŸuz Oral AydÄ±nâ€™Ä±n cenazesi topraÄŸa verilmek Ã¼zere DÃ¶ÅŸemealtÄ± ilÃ§esi YeÅŸilbayÄ±r MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™na gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ayakta durmakta zorlandÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len aile, dualar eÅŸliÄŸinde AydÄ±nâ€™Ä± uÄŸurladÄ±.

Hatayâ€™dan Antalyaâ€™ya geldiÄŸi Ã¶ÄŸrenilen OÄŸuz Oral AydÄ±nâ€™Ä±n 2015 yÄ±lÄ±nda baÅŸmÃ¼fettiÅŸlik gÃ¶revinden emekli olduÄŸu bildirildi.