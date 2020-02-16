Emrah kimdir? Şarkıcı Emrah kiminle evli, kaç çocuğu var?

1971 yılında Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde doğdu. Annesinin işi nedeniyle Elâzığ'ın Alacakaya ilçesinde ilkokula başladı.

Emrah ortaokula Diyarbakır'da devam ederken, 1983 yılında ilk profesyonel albümü "Ağam Ağam"'ı çıkardı ve "Küçük Emrah" olarak müzik dünyasına adım attı. 1985 yılında "Gülom" albümü piyasaya çıktı ve "Zavallılar" filminde başrol aldı. 1985'te "Yaralı" albümü büyük ilgi gördü. Ardından "Boynu Bükükler" ve "Ayrılamam" albümleri ile satış rekorları kırdı. Hiç kimsenin o zamana kadar ulaşamadığı rakamlara ulaştı. "Ayrılamam" albümü 2.500.000'den fazla satmıştır.

1990'lı yıllardan itibaren albümlerinde kendi bestelerine yer veren Emrah, kariyerine aynı hızla devam etti. "Neşeliyim", "Hoş Geldin Gülüm" ve "Sen Gülünce" albümleriyle çok başarılı oldu. 1993'ten sonra adındaki "küçük" ekini kaldırarak, pop dünyasına adım attı. "Haydi Şimdi Gel", 3.500.000 adet sattı.

1994 yılında Emrah bir rekor daha kırdı. İnönü Stadyumunda verdiği konserle ilk defa Türk bir sanatçı 50.000 kişiye seslendi. Müzikte gösterdiği başarıyı ilk kez 1997'de bir dizide gördü Emrah. "Unutabilsem" ile Türkiye'nin en başarılı dizisinden birinde başrolü oynadı. "Unutabilsem" şarkısı 1996 senesinin Temmuz ayında çıkan "Narin Yarim" albümünde yer aldı. 1998 senesinin Temmuz ayında "Dura Dura" isimli albümü ile müzik dünyasında yine başarılı oldu ve bu albümü 2.200.000 adet sattı.

Ardından 2000 senesinin Haziran ayında "Ya Hey" ve 2002 senesinin Mart ayında "Ar+ı" albümlerini çıkaran sanatçı, 2002 yılı Eylül ayında yeni bir dizi ile televizyon ekranlarına geri döndü. Kınalı Kar isimli dizide başrol oynadı. 2004 senesinin Haziran ayında "Kusursuzsun" albümünü çıkardı ve "Büyük Yalan" dizisinde rol aldı. 2005 yılının Eylül ayında "Dön" albümünü çıkardı. 2006 yılının Ağustos ayında "Adın Ne Senin?" ile ilk maksi teklisini çıkardı ve aynı yıl "Adak" dizisinde başrol oynadı, diziyi "Best of Emrah" albümü izledi. Albüm, en çok sevilen Emrah şarkılarının yenilenmiş versiyonlarından oluşuyordu. Aynı yıl "Oğlum İçin" adlı dizi ve "Bir Dilek Tut" isimli yarışma programında jüri üyeliği yaptı. 2008 yılında ise 1990'lardan başlayarak örneklerini verdiği house müziğin ("Ye Kürküm", "Sevdim mi Tam Severim", "Haydi Düğüne"...) yanı sıra hip hop ve soul yaptığı, yepyeni bir albüm olan "Yelpaze"yi çıkardı. Sanatçının, bilindik tarzının çok dışında olan, söz konusu türlerdeki eserleri kendine has bir üslupla seslendirdiği "Yelpaze", 25.000 adet satarak Emrah'ın bugüne kadar çıkardığı en az satan albüm oldu. 2009 yılının Eylül ayında ise Emrah TRT1 ekranlarında yayınlanan Hicran Yarası dizisinde 28. bölümden sonraki kadroya dahil oldu ve zengin bir iş adamı rolünde oynadı. 2010 yılında ise "8notes" grubuyla anlaşarak 8notes müzik grubunun müziği ve kendi yorumuyla Türk halk müziği eserlerini caz-funk tarzında yorumladı. Albümde genelde "Pir Sultan Abdal" ve "Neşet Ertaş" türkülerini seslendirdi. 2011 yılının Temmuz ayında "Terzinin Oğlu" isimli albümünü çıkardı. Emrah, Gelmeyen Bahar filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini gerçekleştirdi. Film, 8 Mart 2013 tarihinde vizyona girdi.[4] 2014 yılında Sibel Erdoğan ile evlenen sanatçının bir yıl sonra Elyesa adını verdiği çocukları dünyaya geldi. 2015 yılında kariyerinin ilk reklam anlaşmasını yaptı. Mc Donald’sın reklam yüzü olarak reklam filmi çekildi. Bu reklam filmi aynı yıl sonunda Kristal Elma ödüllerinde büyük ödüle layık görüldü. 2016 yılında; uzun bir aradan sonra Ntc Medya yapımcılığında Atv ekranlarına “Aşk ve Mavi & Götür Beni Gittiğin Yere” adlı dizi ile geri döndü.[kaynak belirtilmeli]. 2017 yılında Eleysa adını verdiği kızı dünyaya geldi.

Albümleri



Ağam Ağam (1983)

Gülom (1984)

Yaralı (1985)

Boynu Bükükler (1986)

Ayrılamam (1987)

Selam Sevdiklerime (1988)

Es Deli Rüzgar-Neşeliyim (1988)

Sevdim (1989)

Hoş Geldin Gülüm (1990)

Sen Gülünce (1991)

Haydi Şimdi Gel(Emrah '93) (1993)

Sevdim mi Tam Severim (1994)

Klasikleri (1995)

Narin Yarim (1996)

Nostalji (1997)

Dura Dura (1998)

Ya Hey (2000)

Ar+ı (2002)

Kusursuzsun (2004)

Dön (2005)

Adın Ne Senin? (Tekli) (2006)

Best of Emrah (2007)

Yelpaze (16 Temmuz 2008)

Terzinin Oğlu (5 Temmuz 2011)



Filmleri



(1984) Zavallılar

(1985) Acıların Çocuğu

(1985) Boynu Bükükler

(1986) Öksüzler

(1986) Acı Lokma

(1986) Merhamet

(1986) Ayrılamam

(1987) Sefiller

(1987) Vurmayın

(1987) Can Evimden Vurdular

(1988) Es Deli Rüzgar

(1988) Acı

(1988) Seninle İlk Defa

(1989) Sevdim

(1991) Hoşgeldin Gülüm

(1991) İbret

(1991) Ölesiye Sevmek

(1993) Yasak Sokaklar

(1993) Sensiz Olmaz

(1994) Yalnız Güneş Şahitti

(2013) Gelmeyen Bahar (Senarist-Yönetmen-Müzik)



Dizileri



1992 Gündüzün Karanlığı

1997 Unutabilsem

1999 Belalım Benim

2002 - 2004 Kınalı Kar 1-77 Bölüm

2004 Büyük Yalan

2006 Adak

2007 Oğlum için

2009 Hicran Yarası

2016 - 2018 Aşk ve Mavi 1-74 Bölüm