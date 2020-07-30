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30.07.2020 - 12:05 |

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Hakkari'nin YÃ¼ksekova ilÃ§esindeÂ 2 yÄ±l Ã¶nceÂ Ã¼s bÃ¶lgesindeki astsubay eÅŸi Serkan Karakaya'yÄ± ziyaretten dÃ¶nerken PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit olan Nurcan Karakaya ve 10 aylÄ±k oÄŸlu Bedirhan Mustafa, olayÄ±n yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde anÄ±ldÄ±. Nurcan Karakaya'nÄ±n annesi Suudiye Demir, "Ä°ki sene oldu. AcÄ±sÄ± aynÄ± tazeliÄŸini koruyor. Allah devletimize zeval vermesin. EvlatlarÄ±mÄ±n intikamlarÄ±nÄ± alÄ±yolar" dedi.Â

En acÄ± ziyaret...

Hakkari YÃ¼ksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eÅŸi astsubay Ã§avuÅŸ Serkan Karakaya'yÄ± birliÄŸinde ziyaret eden Nurcan Karakaya (25)Â  ile 10 aylÄ±k bebeÄŸi Bedirhan Mustafa Karakaya, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit oldu.

Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeÄŸin ÅŸehadetinin 2'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve Kurban BayramÄ± nedeniyle Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenledi.

TÃ¶rene Kaymakam Mehmet Erdem, ilÃ§e protokolÃ¼ ve ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Åžehit bebeÄŸin anneannesi Suudiye Demir, kÄ±zÄ± ve torununun mezarÄ±nÄ± ziyaret etti. Suudiye Demir mezarlÄ±kta kÄ±zÄ±nÄ±n ve torununun mezarÄ±nda bulunan fotoÄŸraflara dokunarak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.Â 

ACISI AYNI TAZELÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUYOR'

Burada basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Suudiye Demir (59), "Ä°ki sene oldu, iki sene aynÄ± bugÃ¼nkÃ¼ gibi acÄ±sÄ± aynÄ± tazeliÄŸini koruyor. CanÄ±mÄ±z yanÄ±yor, Rabbim devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar baÅŸÄ±mÄ±zda olduÄŸu sÃ¼rece terÃ¶ristlerin haklarÄ±ndan gelecekler. EvlatlarÄ±mÄ±n intikamlarÄ±nÄ± alÄ±yorlar. Ä°ki sene oldu ama acÄ±larÄ± bugÃ¼nkÃ¼ gibi taze. Bayram arifesi geldim ziyaret ettim"Â dedi.Â 

Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Mehmet Erdem ise, "Åžehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize saÄŸlÄ±k diliyorum. OnlarÄ± minnetle anÄ±yorum, Rabbim bizlereÂ aziz ÅŸehitlerimize layÄ±k olmayÄ± nasip etsin. VatanÄ±mÄ±za, milletimize her daim gayretle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± nasip etsin" diye konuÅŸtu.

En acÄ± ziyaret...

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'dan bayram mesajÄ±!CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kurban BayramÄ± mesajÄ±nda, 'Irak ve Suriye'den Libya'ya uzanan geniÅŸ bir alanda süren bu mücadelemizi hem kendimiz, hem bu ülkelerdeki dost ve kardeÅŸlerimiz için zaferle neticelendirmekte kararlÄ±yÄ±z. DoÄŸu Akdeniz ve Ege'deki haklarÄ±mÄ±zÄ± korumak için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonuna kadar devam ettireceÄŸiz' dedi.
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