En acÄ± ziyaret...

Hakkari YÃ¼ksekova'da 31 Temmuz 2018'de, otomobille eÅŸi astsubay Ã§avuÅŸ Serkan Karakaya'yÄ± birliÄŸinde ziyaret eden Nurcan Karakaya (25)Â ile 10 aylÄ±k bebeÄŸi Bedirhan Mustafa Karakaya, dÃ¶nÃ¼ÅŸ yolunda PKK'lÄ± terÃ¶ristlerin yola tuzakladÄ±ÄŸÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu ÅŸehit oldu.

Nurcan Karakaya ve Bedirhan Mustafa bebeÄŸin ÅŸehadetinin 2'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ve Kurban BayramÄ± nedeniyle Sivas'Ä±n ÅžarkÄ±ÅŸla ilÃ§esinde anma tÃ¶reni dÃ¼zenledi.

TÃ¶rene Kaymakam Mehmet Erdem, ilÃ§e protokolÃ¼ ve ÅŸehitlerin yakÄ±nlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±. Åžehit bebeÄŸin anneannesi Suudiye Demir, kÄ±zÄ± ve torununun mezarÄ±nÄ± ziyaret etti. Suudiye Demir mezarlÄ±kta kÄ±zÄ±nÄ±n ve torununun mezarÄ±nda bulunan fotoÄŸraflara dokunarak gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶ktÃ¼.Â



ACISI AYNI TAZELÄ°ÄžÄ°NÄ° KORUYOR'



Burada basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan Suudiye Demir (59), "Ä°ki sene oldu, iki sene aynÄ± bugÃ¼nkÃ¼ gibi acÄ±sÄ± aynÄ± tazeliÄŸini koruyor. CanÄ±mÄ±z yanÄ±yor, Rabbim devletime ve milletime ziyan vermesin. Onlar baÅŸÄ±mÄ±zda olduÄŸu sÃ¼rece terÃ¶ristlerin haklarÄ±ndan gelecekler. EvlatlarÄ±mÄ±n intikamlarÄ±nÄ± alÄ±yorlar. Ä°ki sene oldu ama acÄ±larÄ± bugÃ¼nkÃ¼ gibi taze. Bayram arifesi geldim ziyaret ettim"Â dedi.Â



Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Mehmet Erdem ise, "Åžehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum, gazilerimize saÄŸlÄ±k diliyorum. OnlarÄ± minnetle anÄ±yorum, Rabbim bizlereÂ aziz ÅŸehitlerimize layÄ±k olmayÄ± nasip etsin. VatanÄ±mÄ±za, milletimize her daim gayretle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± nasip etsin" diye konuÅŸtu.