En sessiz 1 Mayıs

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl sessiz sedasız kutlandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 1 Mayıs’ta İstanbul’da kutlamaların merkezi olan Taksim, Beşiktaş ve Bakırköy’de yoğun güvenlik önlemleri alındı. Sokağa çıkma yasağına rağmen Taksim Meydanı’nda izinsiz olarak meydana çıkmak isteyebilecek gruplara karşı polis ekipleri Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu ve Cumhuriyet Anıtı’nı bariyerlerle kapattı. Kapatılan yollar sadece sağlık çalışanları için açılırken, aracı olmayan sağlık çalışanları ise Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yürüyerek gitti. Taksim Meydanı’na çıkan metro istasyonu da alınan tedbirler kapsamında kapatıldı.

İşçi Bayramı’nda Taksim’e yürüyerek çıkmak isteyen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) yöneticileri Beşiktaş’ta genel merkez önünde sabah saatlerinde toplandı. Polis ekipleri, topluluğu hem sokağa çıkma kısıtlaması, hem de valiliğin yürüyüşe izin vermediğini belirterek otobüslerle Taksim’e götürebileceklerini belirtti. Grup yürümekte ısrarcı olunca arbede meydana geldi. DİSK yöneticilerinin Taksim Anıtı’na bırakacağı çelenk parçalandı. Polis müdahalesi sonucu aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 15 kişi ifadeleri alındıktan sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, Kadıköy İskele’de de izinsiz yürüyüş yapan 11 kişi gözaltına alındı.

Vekiller taşıdı

Bu sırada gözaltına alınan DİSK üyelerinin Taksim Meydanı’na çıkaramadığı 1 Mayıs çelengi, milletvekilleri Türkiye İşçi Partisi Başkanı Erkan Baş, CHP’li milletvekilleri Ali Şeker, Serra Kadıgil, Turan Aydoğan ve HDP’li vekiller Musa Piroğlu, Ahmet Şık, Züleyha Gülüm, Oya Ersoy tarafından taşındı. Önce Kazancı Yokuşu önüne getirilen çelenk, ardından Cumhuriyet Anıtı’na bırakıldı. HDP milletvekili Oya Ersoy, DİSK, KESK, TMMOB, TTB adına ortak basın açıklamasını okudu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Biz emekçiler sermaye değil halk egemenliğini esas alan, sömürüye karşı emeğin haklarını koruyan, toplumsal zenginliğe el koyan yüzde 1’in değil toplumun yararını esas alan yeni bir toplumsal düzeni kurmak için seferber olacağız. 2020 1 Mayıs’ında tarıhin bu kırılma anında ilan ediyoruz. Birliğimizi, mücadelemizi ve dayanışmamızı böylesi bir toplumsal düzeni kurmak için güçlendireceğiz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilim ile kuracağız.”

Mesafe uyarısı

Cumhuriyet Anıtı’na çelenk koymasına izin verilen Birleşik Kamu-İş, Enerji-Sen, Hak-İş, HakSen, Sağlık Hizmetleri Sendikası, Sivil Memurlar Sendikası, Türk-İş ve DİSK Nakliyat-İş sırasıyla meydana gelerek çelenk bıraktı. Ardından sendika üyeleri Kazancı Yokuşu’na karanfiller koydu. Anma sırasında meydanda bekleyen polis ekipleri, sendika üyeleri ve basın mensuplarını sosyal mesafe konusunda uyardı.

Valilik: Mesafeye uygun değil

İstanbul Valiliği, DİSK yöneticilerinin gözaltına alınması ile ilgili şu açıklamada bulundu: “DİSK Genel Merkez Binası’ndaki sendika yetkilileri tarafından, çelenk bırakmak için toplu olarak Taksim Meydanı’na yürümek istedikleri bildirilmiştir. Talepte bulunanlara salgınla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğu, yürüyüşün sosyal mesafenin korunmasıyla ilgili kurallara uygun olmadığı, eğer ihtiyaç duyulursa temin edilen aracı da kullanabilecekleri izah edilmiştir. Yürümekte ısrar eden, yasal uyarıları kabul etmeyen ve görevli memurlara mukavemette bulunan gruba gözaltı işlemi yapılmıştır. İşlem yapılanlar, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır.”

Milletvekilleri Cumhuriyet Anıtı’na çelenk, Kazancı Yokuşu’na karanfil bıraktı.

‘Sorumluluk DİSK’e ait’

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, 1 Mayıs için yurt genelinde 184 etkinlik düzenlendiğini belirterek özetle şunları kaydetti: “1 Mayıs öncesi bakanlığımız tarafından konfedarasyon yetkilileri ile en üst düzeyde dahi defalarca görüşülmüş olmasına rağmen, İstanbul’da DİSK tarafından içinde siyasi kimlikli kişilerin de olduğu halde yasal olmayan bir yürüyüşe kalkışılmıştır. Gerek ilgili konfederasyon gerekse mensupları için de provokasyona açık bir ortam oluşturulmuş, ekiplerimize mukavemet gösterilmiş ve saldırılmıştır. Maalesef bugünle münasip olmayan davranışları ortaya koyan konfederasyon yetkililerine aittir.”

Sanal miting

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için sanal miting düzenlendi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Genco Erkal, Füsun Demirel, Halil Ergün, Mustafa Alabora’nın da aralarında bulunduğu sanatçılar, mesajlarını sanal miting aracılığıyla paylaştı. Çerkezoğlu şunları söyledi: “İnsanca üretebileceğimiz yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilimle kuracağız. Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, mühendisleri, mimarları, sanatçıları, aydınları, gençleri, kadınları. Bizler bu dünyanın bütün güzelliklerini alın terimizle, aklımızla, bilgimizle, kısacası emeğimizle üretenler, 2020 Mayıs’ında da her yıl olduğu gibi umutlarımızla bilincimizle bir aradayız.”

Toplam 53 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 2 bin 400 polis, 4 polis helikopteri, 6 deniz botu ve 49 TOMA ile tedbir aldı. Polis ekipleri, Beşiktaş’ta 15, Beyoğlu’nda 9, Şişli’de 14, Fatih’te 4 ve Kadıköy’de 11 kişi olmak üzere 22’si kadın 53 kişiyi gözaltına aldı.

GÖKHAN KARAKAŞ, ÇİĞDEM YILMAZ, GÖKHAN KAM, CİHAT ASLAN İstanbul

FOTOĞRAF: HÜSEYİN ÖZDEMİR, ÜNAL ÇAM





Evlerinden çıkamayan vatandaşlar saat 21.00’de balkonlarından 1 Mayıs’ı kutladı. - ÜNAL ÇAM