Enerji stratejisinde köklü değişim!

MİTHAT YURDAKUL Ankara

Doğalgaz keşfiyle Türkiye'nin enerji ticareti merkezi olarak gelişmesinin önünün açılacağını, enerji hub'ı konumunun öne çıkacağını anlatan Kumbaroğlu, Türkiye'nin enerji stratejisinde de köklü değişim yaşanabileceğinin altını çizerek, "Bundan sonra yatırım noktasını Türkiye bence kendisi yapmalı" dedi.

Enerji Ekonomisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, 320 milyar metreküplük keşfin çok önemli olduğunu belirterek, "Bu bile yeterli. Tahminen fazlası da bulunacak" dedi.

BİR HATTIN 20 YILINA BEDEL

Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz aldığı Mavi Akım boru hattından 16, TürkAkım'dan 15.75 milyar metreküp doğal gaz alındığını hatırlatan Kumbaroğlu, "Diyelim sözleşme yenilenmedi. Kendi rezervimiz bu hatlardan birisinin 20 yılına bedel" dedi. Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz yatağından üretime başlanmadan önce uzun vadeli sözleşmelerin bitmeye başlayacağını hatırlatan Kumbaroğlu, keşfin Türkiye'nin doğal gaz alım pazarlıklarında elini güçlendireceğini ifade itti. Kumbaroğlu, "Üretici gazını vermek ister, minimal miktarla çıkan gazı daha ucuza verebilirler" diye konuştu.

Doğal gaz keşfiyle Türkiye'nin enerji ticareti merkezi olarak gelişmesinin önünün açılacağını, enerji hub'ı konumunun öne çıkacağını anlatan Kumbaroğlu, "Enerji pazarlıklarını bırakın, bütün pazarlıklarda Türkiye'nin eli güçlenir. Türkiye kendi enerjisini üretirse masada dapha güçlü oturur" dedi.

2023 yılında doğal gaz sahasından üretim yapılmasıyla Türkiye'nin enerji stratejisinde de köklü değişim yaşanabileceğinin altını çizen Kumbaroğlu, "Şu anda elektrik üretiminde doğal gazı azaltma stratejisi var. Ancak yerli üretimle birlikte doğal gaz ithal olmaktan çıkıyor, kömür gibi gaz da yerli oluyor. Mevcut strateji tekrar değişebilir" diye konuştu.

Bulunan gazın yatırım sürecine de değinen Kumbaroğlu, 9. sondajda tespitin yapılmasının önemli olduğunu ifade ederek, "Bundan sonra yatırım noktasını Türkiye bence kendisi yapmalı. Önemli olan bulguya ulaşmaktı. Bundan sonra doğal gazı çıkarmak çok büyük bir sorun değil. Özellikle Karadeniz'de uluslararası herhangi bir sorun, Akdeniz gibi münhasır alan sorunu yokken Türkiye denizden kuracağı hatlarla doğal gazı çok rahat içeriye aktarabilir" dedi.