Enerjide yeni dönem açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tarihi müjdesinin ardından bakanlar, siyasi parti temsilcileri ve ekonomi camiası sosyal medya hesaplarından değerlendirmelerde bulundu. Bu mesajlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Büyük Türkiye yolunda, Fatih sondaj gemimizle atılan adımla enerjideki bağımsızlığımızın arifesindeyiz. Türkiye için çalışmaya, üretmeye ve mücadeleye devam edeceğiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Bağımsız Türkiye’nin kaşifleri Fatih, Kanuni ve Yavuz yine yolumuzu aydınlattı. Keşfettiğimiz tarihimizin en büyük doğal gaz rezerviyle yarınlarımız daha aydın, milletimiz daha müreffeh olacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Fatih sondaj gemimizin Karadeniz’de keşfettiği, ülkemize gelir getirecek, iş dünyamızın rekabetçiliğine olumlu katkı sağlayacak doğalgaz rezervleri ülkemize hayırlı olsun.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: Ülkemizi doğal gazda kaynak ülke haline getirecek tarihi keşif yüce milletimize hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, rotamız istikrar, pusulamız gelecek, istikamet büyük ve güçlü Türkiye.

‘Yeni bir şahlanış’

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: Bugün güçlü Türkiye yolunda yeni bir şahlanışa şahit olduk. Şanlı devletimizin yükselişi, daha nice müjdelerle ilanihaye sürecek. Bu uzun maratonda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bize durmak yok.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde arama faaliyetleri yürüten Fatih gemimizin Karadeniz’de bulduğu doğal gaz rezervinin müjdesiyle gururlandık. Bu keşfin, ülkemizin müreffeh yarınlarına değer katmasını temenni ediyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Müreffeh yarınlar, güçlü ve tam bağımsız Türkiye yolunda Sakarya Gaz Sahası’nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

‘Motivasyon oldu’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Fatih ile Türkiye Çağı’nın kapısı açılıyor. Müjdeler olsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanımız, Millete Sesleniş konuşmasında, Karadeniz’de 320 Milyar metreküp doğal gaz bulunduğu müjdesini verdi. Dönüm noktası milli projede emeği olan kadroları kutluyoruz. Bu gelişme, verdiği heyecanla, halkımıza salgına karşı da motivasyon olacak. Her alanda başaracağız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Milli enerjide yeni bir dönem açıldı, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Ülkemiz tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye istikametinde kendi milli eksenini tahkim ediyor. Şükürler olsun. Allah nazardan saklasın.

‘Tarihi bir gün’

TBMM Başkanı Mustafa Şentop doğal gaz rezerviyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Ben, hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyon herkesin bu işe, bu olaya, bu sonuca sevinmesi gerektiği kanaatindeyim. Zaman zaman bazı küçümseyen veya bu yapılan işin ve neticenin ehemmiyetini küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz.”

‘Milletimize hayırlı olsun’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından “#MüjdelerOlsun” etiketiyle yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Bugün aldığımız müjde, yıllardır Türkiye sevdasıyla sürdürülen titiz çalışmaların ve doğru enerji politikalarının bir sonucudur. Tohumları Berat Albayrak Bakanımız döneminde atılan ve daha sonra Fatih Dönmez Bakanımız ile birlikte yürütülen başarılı süreç, güzel bir meyve verdi. Tuna-1 kuyusunda keşfedilen doğal gaz, ülkemiz için yeni bir başlangıcın vesilesi olacaktır. Milli enerji politikamızın inşa sürecinden bugüne emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Karadeniz doğal gazı ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun.”

‘Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz’

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay: Güzel bir haber aldık. Sevindik. Enerjide dışa bağlılığımızı minimize edecek bu kaynağı en verimli bir şekilde milletimizin refahı, ülkemizin güçlenmesi için kullanmak temel görev ve sorumluluktur. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın: Karadeniz’de “Sakarya Sahası” adı verilen sahada 320 milyar metreküp doğalgaz bulunması sevindiricidir.% 98,9 dışa bağımlı olduğumuz doğalgazda 320 milyar metreküp rezerv, tam anlamıyla üretime geçildiğinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu: “Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınları adına milletin bu kadar zor günlerinde bir nebze olsun rahatlığına sebep olacak böyle güzel bir habere katkısı olan herkese bütün kalbimizle teşekkür ediyoruz.”

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: “Şükürler olsun, ülkemiz enerji alanında tarihinin en büyük enerji kaynağını keşfetmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun.”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bulunan doğalgaz rezervinin milletimizin refahını ve ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum. Denizlerimizde ailelerinden uzakta aylar boyunca fedakarca çalışan Fatih Sondaj Gemisi’nin tüm mürettabatına da şükranlarımı sunuyorum.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz’de gerçekleştirdiği 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin enerji alanında attığı bu önemli adım hepimiz için bir gurur kaynağıdır.

MHP’den ‘Karadeniz’ paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından MHP’den videolu mesajla destek geldi. MHP, Twitter hesabından “Çırpınırdı Karadeniz” paylaşımı yaptı.

‘Üç büyükler’den ‘Hayırlı olsun mesajı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, Karadeniz açıklarında doğal gaz bulunması nedeniyle mesaj yayımladı. “MüjdelerOlsun” etiketiyle yapılan açıklamalarda “Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz” mesajı paylaşıldı.