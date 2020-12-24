Enişte erkek çıktı! 'Ümit benim halamın kızı'

Müge Anlı'da bugün enişte-baldız dolandırıcılığında beyin yakan telefon görüşmesi yaşandı. 'Ümit benim halamın kızı' telefonu ile Müge Anlı canlı yayınında büyük şok yaşadı. Ümit Suna olarak bilinen ve Canan adındaki şahısla insanları dolandırdığı iddia edilen kişi hakkında gelen telefonlar ağızları açık bıraktı. 'Enişte' olarak bilinen Ümit Suna, kadın çıktı. Ortaya çıkan gerçek karşısında herkes şaşkına döndü. Enişte baldız değil karı koca evlilik dolandırıcılığı çıkan Müge Anlı'daki olayda Anlı, "Hem devletin dediğini yapmıyorsunuz hem de yardım istiyorsunuz." diyerek isyan etti.

Canlı yayınında herkesi şoke eden telefondaki kişi, 'Ümit benim halamın kızı' demesiyle ağızları açık bıraktı. Önceki gün canlı yayına bağlanan Ümit, 'Özel durumumdan dolayı çocuk sahibi olamıyorum.' demişti. Gerçek ortaya çıktı.

MÜGE ANLI'DAKİ ÜMİT SUNA KİM?

Müge Anlı'da dolandırıcılık iddiasıyla adı geçen Ümit Suna'nın kadın olduğu ve Canan Hanım ile birlikte sahte evlilik yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayına gelen ihbarların bazılarında ise vatandaşlardan, "Canan'ı kız kardeşi olarak tanıttı", "Baldızı olarak tanıttı" gibi iddialar geldi.

Canan'ın eşi olmadığını söyleyen Ümit Bey, "Ben aile büyüğüyüm. Nikah kıymak istediğimde Emre'nin annesi karşı çıktı. 'Senden boşanırsa nafaka ister' diyerek istemedi. Daha sonra Emre'nin ailesi istemeye başladı, bu kez de Canan istemedi" ifadelerini kullandı.

"O ZAMAN ALTINLARI GÖNDERİN"

Müge Anlı, Ümit Bey'e "Madem bu işi kapatmak istiyorsunuz o zaman gönderin altınları bilezikleri bitsin" diyerek bir seçenek sundu. Ümit Bey, "350 bin TL nereye harcamışlar? Bir nişan yaptılar köyde orkestra tuttu sadece o kadar. Başka ne yapmışlar" şeklinde konuştu. Müge Anlı'nın "Peki bu bilezikler altınlar nerede?" sorusuna Ümit Bey, "Canan'ın şahsi borçları vardı onları ödedi" dedi.

2 AİLE DAHA KATILDI

Müge Anlı canlı yayınına Canan ve Ümit tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunan arttı. Dünkü canlı yayına telefonla bağlanan Aslan Bey'in ardından bugün 2 aile daha stüdyoya geldi. Müge Anlı ailelerin hiçbirinin resmi nikah yapmamasına tepki gösterdi.

"SİZ DEVLETİN DEDİĞİNİ YAPIN DEVLET YARDIM EDER"

Canlı yayında isyan eden Müge Anlı, "Arkadaşlar düğün davetiyelerini de koymuşlar. Resmi nikah yok ama düğünler maşallah. Eğlenmeye gelince halkımız bir coşuyor ama resmi nikaha gelince yok. Sonra dolandırıldım diye devletten yardım istiyorsun. Hem devletin dediğini yapmıyorsun hem devletten yardım istiyorsun. Devlet de dönüp sana der ki; 'Sen benim dediğimi yap ben de sana yardımcı olayım.' Devlet resmi nikah kıy diyor kıymıyorsunuz." sözleriyle tepki gösterdi.

ANNEDEN ŞOK İDDİA: HAMİLELİĞİNİ SALÇAYLA GİZLEDİ!

Anne Kezban Korkmaz, Müge Anlı canlı yayınında Canan Hanım ile görüşme sağlanacağı sırada, "Kız da sevdi oğlum da sevdi ama öteki adamı ne yapmalı! Kızın annesi diyor ki 'Benim kızım senin oğlundan hamile!' Bende, 'Canan sen hamileymişsin ne oluyor? dedim 'Yok öyle bir şey!' dedi, meğer peçetenin içine salçayla biraz su alıyormuş 'Aybaşıyım' diyormuş buna" sözleri hem Müge Anlı hem de izleyicileri şoke etti.