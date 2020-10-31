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31.10.2020 - 18:12 | | DHA

Enkaz altında duygulandıran diyalog: Seni almadan gitmeyeceğiz

İçişleri Bakanlığı kurtarma ekipleri ile İzmir'deki depremde enkaz altında kalan 'Halim Amca' arasındaki diyalogları paylaştı.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'nin gözü kulağı bölgeden gelen haberlerde.

Bayraklı'da yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda mahsur kalan Halim Sarı, arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Ekiplerin yığıntıların arasında moral vermeye çalışırken kameraya yansıyan Halim Sarı, uzun uğraşlar sonucunda molozların arasından kurtarıldı. Halim Sarı, enkazda yaklaşık 15 metre ilerleyerek kendisine ulaşan ekipler tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. İçişleri Bakanlığı, Halim Sarı'nın kurtarıldığı anlara ilişkin görüntüyü 'Halim Amca' notuyla Twitter'da paylaştı.

İşte ekipler ve Halim Sarı arasında yaşanan o diyalog:

"Seni almadan gitmeyeceğiz. Biraz daha sabret. 7 saatir senin yanındayız. Yerimiz dar. Senden tek ricam şimdiye kadar kendini bırakmadın, bundan sonra da bırakma."


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"Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri"Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi Geometrik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz'de deniz taban basıncı değişimi' adlı bilimsel çalışmasıyla 2018'den itibaren yer kabuğundaki değişimlerin artan depremlerle orantılı olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Kutoğlu, "Yer kabuğunu oluşturan dinamik süreçler hızlanmış durumda. Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri" dedi.
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