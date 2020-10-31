Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

Anadolu Ajansı'nın geçtiği son dakika haberlerine göre; İzmir'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi. AFAD'dan gelen son dakika haberine göre dün saat 14.51'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü İzmir Seferihisar olarak açıklanırken, depremin derinliği 16 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir'i sarsan deprem ile ilgili önemli gelişmeler dakika dakika canlı blog haberimizde...

20:33: Cumhurbaşkanı Erdoğan hayatını kaybedenlerin sayısının 37'ye çıktığını açıkladı. 103 kişi de enkazdan kurtarıldı.

20.11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de AFAD Koordinasyon Merkezinde yetkililerden depremle ilgili bilgi aldı.

20.10: AFAD, İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 36 olduğunu açıkladı.

19.15: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere İzmir'e geldi.

19.19 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM), İzmir depreminde yaralanan yakınlarını merak edenlere 184 hattı üzerinden bilgi sağlandığını duyurdu.



18.26: Sağlık Bakanı Koca İzmir'de yaptığı açıklamada "Servislerimizde yatan toplam 243 hastamız var. Maalesef an itibarıyla 35 canımız hayatını kaybetti. Toplam 823 kişi sağlık kuruluşlarımıza müracat etti. Şu an yoğun bakımlarımızda 8 hastanın olduğunu, 3 hastamızın durumunun ağır olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.











17.55: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

17.16: Helim Sarı, İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

ERDOĞAN İZMİR'E GİDİYOR

16.13: Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Van'dan İzmir'e gidiyor.

16.00: Tam o an! Ekipler, Bayraklı İlçesi Adalet Mahallesinde hasar gören Barış Sitesi'nde arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Bina enkazından bir vatandaşın cansız bedeni çıkartıldı. Hayatını kaybeden kişinin yakınları üzüntü yaşadı.





15.46: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 can kaybımız var. 3’ü ağır 7 kişi yoğun bakımda, 243 kişi halen tedavi görüyor. 642 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda." dedi.

15.17: Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı:

İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun ve taziye mesajlarını ileterek yardıma hazır olduğunu bildiren tüm dost ülkelere teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak tüm kurumlarımızla sahada vatandaşımızın yanındayız, duruma tam olarak hakimiz.

15.14: CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu: Depremden hemen sonra bütün belediye başkanlarımız yardımlarını kısa süre içerisinde İzmirlilerin hizmetine sunulacaktır.

14.55: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir'deki depremde evleri yıkılan vatandaşlarımıza inşallah yıldönümüne kadar yenilerini yapıp teslim edeceğiz

13.41: Sağlık Bakanı Koca: "(İzmir'deki deprem) 26 can kaybımız var. 25'i yoğun bakımda, 381 kişi halen tedavi görüyor. 4 ameliyat daha başarıyla sonuçlandı"

13.04: Enkaz altındaki anne ve 4 çocuğuna ulaşıldı.

12.57: AFAD, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralıların sayısının ise 831'e yükseldiğini açıkladı.

İZMİR'DE EĞİTİME BİR HAFTA ARA VERİLDİ

12.10: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, İzmir genelinde eğitime bir hafta süreyle ara verme kararı aldıklarını bildirdi.

11.44: İzmir depremine ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşımlarla ilgili 25 kişi hakkında işlem başlatıldı. Bu kapsamda 6 kişi gözaltına alındı.

10.35: Bakanlar, AFAD İzmir Koordine Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum: Tüm personel sahada. İzmir'in neye ihtiyacı varsa herkes elinden geleni yapıyor. Binalarımızı anbean takip ediyoruz. Çalışmaları çok titizlikle yürütüyoruz. SMS çalışmalarını Kızılay koordine ediyor. Sahada 5 bin arama kurtarma personeli var. 100 vatandaşımızı sağ olarak kurtardık.

Bakan Pakdemirli: Olması gerektiğim gibi herkes burada, sahada. Değerli bir koordinasyon devam ediyor. Vatandaşlarımız rahat olsun enkazlar kalkana kadar biz buradayız. Hala umutları saklıyoruz. Öncelik göçük altında kalanlardır. Barınma ihtiyaçları da en hızlı şekilde çözülecek. Başvurular çok düşük. Sahada kimsenin aç kalmaması için çalışıyoruz.

Bakan Selçuk: 8 milyon TL'lik acil yardım ödeneği çıkardık.

Bakan Gül: Kimse kardeşliğimizi, acımızı suistimal edemez. 3 kişi gözaltına alındı. Kesintisiz şekilde çalışmalar devam etmektedir.

Bakan Dönmez: 400 civarında Seferihisar'da elektrikler kesik. Bunun sebebi ağır hasarlı binalar için tedbir amaçlı kesintilerdir.

Bakan Karaismailoğlu: Tam bir koordinasyon içinde bu afetin üstesinden geleceğiz.

Tunç Soyer: Büyük bir koordinasyon içinde çalışmamız gerekiyor. AFAD'ın koordinasyonunda çalışmaya uyumlu şekilde devam edeceğiz. Asıl bizim organize etmemiz gereken sokakta kalan vatandaşlar.

Binali Yıldırım: Sahaya herkes görev başına dönecek ve herkes gerekli desteği verecek.

09.57: Bayraklı'da enkazdan bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR

09.45: SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 25 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 9’unda çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 8 binada çalışmalar devam etmektedir.

PEŞ PEŞE MUCİZE HABERLERİ

09.39: İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Rıza Bey apartmanı havadan dronla görüntülendi. Yaklaşık 19 saattir Rıza Bey Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.





09.28: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'de yaşananan depremde yaralananlar için vatandaşların 184 SABİM Hattı'nı arayarak bilgi alabileceğini açıkladı.

09.25: Bayraklı Adalet mahallesinde bulunan Barış Sitesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

08.50: İzmir'de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Barış Sitesindeki enkazdan 50 yaşındaki Nurcan Tosun yaralı olarak kurtarıldı.

08.31: Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 08.31'de 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

17 SAAT SONRA ÇİFTE MUCİZE

08.10: İzmir'de Rıza Bey apartmanında enkaz altından 16 yaşındaki İnci, yaralı olarak çıkarıldı. Hülya Özmet, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 17 saat sonra yaralı kurtarıldı.





07.25: Gülçin Aykut Soydan, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 16 saat sonra yaralı kurtarıldı.

07.22: AFAD'dan yeni açıklama: Deprem sonrasında, 33’ünün büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 410 artçı sarsıntı yaşanmıştır.

06.28: 53 yaşındaki Fadime Tolu, İzmir'de Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından 15 saat sonra yaralı kurtarıldı.

05.18: 62 yaşındaki Emine Eren, İzmir'de Barış Sitesi'ndeki enkazdan yaklaşık 14 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

CAN KAYBI ARTIYOR...

04.07: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 24'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 24 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 743, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 804 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8’inde çalışmalar tamamlanmış olup; kalan 9 binada çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

03.00: Bakan Kurum, 8 binada çalışmaların sürdüğünü 9 binada ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Kurum, "AFAD, Kızılay tarafından bölgeye 3 bin çadır sevk edildi. 10 bin yatak, 20 bin battaniye çadırlarımız içinde bölgeye sevk edildi. 56 bin 300 kişilik mobil beslenme üniteleri bölgeye sevk edildi." ifadelerini kullandı.

02.50: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 21'e, yaralı sayısının 804'e yükseldiğini açıkladı.

02.13: Sağlık Bakanı Koca, "21 can kaybımız var, 435 kişi halen tedavi görüyor. 25'i yoğun bakımda, 9 ameliyat devam ediyor. 364 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. 112 Acil Yardım ekipleri, UMKE timleri ile acımızı azaltmak için İzmir'de görev başındayız." açıklamasını yaptı.

01.45: AFAD, yaralı sayısının 799'a yükseldiğini ve deprem sonrasında 277 artçı sarsıntı meydana geldiğini açıkladı.

00.49: AFAD, İzmir'deki depremde can kaybının 20'ye, yaralı sayısının 786'ya yükseldiğini açıkladı.

00.33: Bakan Dönmez "Deprem anı itibarıyla 4 bin 500 abonenin elektriği kesilmişti. AFAD ekipleriyle koordinasyon içinde süratle elektrik verilmeye başlandı. Bayraklı'da doğal gaz kesintileri var, 3 bin civarında abonenin gazı kesik. Bu da önümüzdeki saatlerde süratle tamamlanacak." açıklaması yaptı.

00.30: İzmir'de 285 Sokak'ta 15 yaşındaki Günay Özışık yaklaşık 9 saat aradan sonra enkaz altından çıkarıldı.

00:24: Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı.

00:13: Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yıkılan Doğanlar apartmanının enkazından isminin Erol Subaş olduğu öğrenilen bir depremzede sağ olarak kurtarıldı.

00.10: AFAD'dan yapılan son açıklamada, "SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 17 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. İzmir’de 702, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 763 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanmış olup; 13 binada çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri yer aldı. Öte yandan deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 23 olmak üzere, toplam 211 artçı sarsıntı yaşandığı açıklandı.