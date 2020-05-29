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29.05.2020 - 21:28 | | AA

Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan camilerin tekrar açılmasına ilişkin, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah." ifadesini kullandı.

Erbaş'tan tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür

 

Erbaş, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, camilerin bugün tekrar ibadete açıldığını hatırlatarak, "Milletçe iki ayı aşkın bir süredir hasretini çektiğimiz camilerimize bugün kavuştuk elhamdülillah. Sabır ve sükunetle aldığımız tedbirlere uyarak verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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