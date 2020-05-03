Erken okunan ezanla oruç açtılar! Açıklama geldi...

İlçede akşam ezanı, merkeze bağlı bazı camilerde saat 18.41'de okundu.

İftar vaktini bekleyen vatandaşlar ezanın bir saat erken okunması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Durumun fark edilmesi üzerine, "Yanlışlık oldu, sakın orucunuzu açmayın. Vakte daha 45 dakika daha var, oruçlarınızı açmayın" anonsları yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"3 Mayıs Pazar günü İlkadım ilçe Müftülüğümüze bağlı Büyük Cami'de görevli müezzin kayyum tarafından iftar vaktine 1 saat kala hataen ezan okunmuştur. Ezan okunmasının hemen akabinde İlçe Müftülüğümüz gerekli ikaz anonslarını verdirmiştir. Konuyla ilgili idari inceleme başlatılmış olup halkımızdan özür dileriz."

BURSA'DA VAKTİNDEN ÖNCE OKUNAN EZAN İLE BİNLERCE KİŞİ ORUCUNU ERKEN AÇMAK ZORUNDA KALDI

Bursa'nın Karacabey ilçesinde akşam ezanının vaktinden 6 dakika erken okunması sebebiyle birlerce kişi orucunu erken açtı. İlçe Müftüsü merkezi sistemden akşam ezanın sehven erken okunduğunu bu sebeple ezana itibar edip orucunu erken açanların bu günkü orucu kaza etmeleri gerektiğini söyledi.

Karacabey ilçesindeki Ulu Cami'deki görevli imam, akşam ezanını 6 dakika erken okudu. Aynı ezan, merkezi sistem sayesinde, Karacabey’deki bütün camilerde aynı anda okundu. Bazı vatandaşlar yanlışlığı fark ederken, bazıları ise bu nedenle oruçlarını 6 dakika erken açmak zorunda kaldı.

Yaklaşık 85 bin nüfuslu Karacabey ilçesinin sakinleri, "Orucumuzu ezana göre açtık. Ezan erken okununca 6 dakika orucumuzu erken açmış olduk. Biz hocaya göre hareket ettik. Herkes şimdi birbirine soruyor ne olacak diye. Ardı ardına 3 kere ezan okundu. Ama herkes ilk ezana göre orucunu açtı” ifadelerini kullandı.

Karacabey İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya konuyla ilgili, “Değerli Karacabeyliler, merkezi sistemde akşam ezanının sehven erken okunmasından dolayı ezana itibar ederek orucu vaktinden önce açanlar bugünkü orucu kaza edecekler. Ezanı merkezden okutan arkadaşlar, yaşanan hatadan dolayı özür diliyor” şeklinde konuştu.