Eroini peynir bidonları içine saklamışlar

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya -Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak; M.İ ve F.K isimli şahıslar yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.