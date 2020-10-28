Eroini peynir bidonları içine saklamışlar

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya -Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.
Konu ile ilgili olarak; M.İ ve F.K isimli şahıslar yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.
Zanlıların adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.
Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.