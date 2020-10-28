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28.10.2020 - 10:46 | | İHA

Eroini peynir bidonları içine saklamışlar

Malatya’da, yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

Eroini peynir bidonları içine saklamışlar

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından koordineli olarak yapılan çalışma sonucunda, Malatya -Elazığ karayolu yol uygulama noktasında batı illerine giden yolcu minibüsünde yapılan aramada peynir bidonları içine saklanmış vaziyette 31 kilo 268 gram eroin ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak; M.İ ve F.K isimli şahıslar yakalanarak TCK 188 suçundan işlem yapıldı.

Zanlıların adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.

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